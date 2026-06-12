¿Desafío a Donald Trump?: Bruce Springsteen tendrá museo en Nueva Jersey

La leyenda del rock Bruce Springsteen, voz de quienes quedaron al margen del “sueño americano” y figura clave en la oposición a Donald Trump, contará con un espacio que llevará su nombre en su natal Nueva Jersey, dedicado a su obra ya la rica historia de la música estadounidense.

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En Long Branch, a un paso de Asbury Park, una pequeña ciudad costera ubicada en la costa este y que sirvió de escenario para los inicios del cantante y forjó su identidad musical, el edificio presenta a los visitantes una impresionante fachada de acero en bruto, un homenaje al pasado industrial de la región.

“Las historias que Bruce narra en su autobiografía, ‘Born to Run’, y por supuesto, en las letras de sus canciones, fueron la fuente de inspiración para muchas de las decisiones arquitectónicas”, declaró a la AFP Jared Gilbert, socio de la firma Cookfox, que lideró el proyecto.

El Centro Bruce Springsteen para la Música de Estados Unidos, que abarca dos niveles y unos 3.000 metros cuadrados, abre sus puertas al público el sábado.

La primera planta está dedicada a los diversos géneros que conforman la música estadounidense: blues, country, hip-hop, jazz y más.

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