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¿Desafío a Donald Trump?: Bruce Springsteen tendrá museo en Nueva Jersey

La leyenda del rock Bruce Springsteen, ganador de 20 premios Grammy y una de las principales voces de la oposición a Donald Trump, es el protagonista de un museo de música estadounidense recientemente inaugurado en su Nueva Jersey natal.

  • Un par de botas de vaquero se exhiben durante una presentación a la prensa del “Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense” en el campus de la Universidad de Monmouth en West Long Branch, Nueva Jersey. Foto Afp
    Un par de botas de vaquero se exhiben durante una presentación a la prensa del “Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense” en el campus de la Universidad de Monmouth en West Long Branch, Nueva Jersey. Foto Afp
  • ¿Desafío a Donald Trump?: Bruce Springsteen tendrá museo en Nueva Jersey
Agencia AFP
hace 3 horas
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La leyenda del rock Bruce Springsteen, voz de quienes quedaron al margen del “sueño americano” y figura clave en la oposición a Donald Trump, contará con un espacio que llevará su nombre en su natal Nueva Jersey, dedicado a su obra ya la rica historia de la música estadounidense.

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En Long Branch, a un paso de Asbury Park, una pequeña ciudad costera ubicada en la costa este y que sirvió de escenario para los inicios del cantante y forjó su identidad musical, el edificio presenta a los visitantes una impresionante fachada de acero en bruto, un homenaje al pasado industrial de la región.

“Las historias que Bruce narra en su autobiografía, ‘Born to Run’, y por supuesto, en las letras de sus canciones, fueron la fuente de inspiración para muchas de las decisiones arquitectónicas”, declaró a la AFP Jared Gilbert, socio de la firma Cookfox, que lideró el proyecto.

El Centro Bruce Springsteen para la Música de Estados Unidos, que abarca dos niveles y unos 3.000 metros cuadrados, abre sus puertas al público el sábado.

La primera planta está dedicada a los diversos géneros que conforman la música estadounidense: blues, country, hip-hop, jazz y más.

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¿Desafío a Donald Trump?: Bruce Springsteen tendrá museo en Nueva Jersey

“Solo soy un eslabón en una larga cadena de transmisores”, afirma el artista de 76 años, a quien sus fans llaman “El jefe”, en un cortometraje de 25 minutos que da inicio a la visita.

El documental se centra en las grandes voces de la protesta, a décadas y estilos: Woody Guthrie, Bob Dylan, Nina Simone, Public Enemy y Kendrick Lamar.

Los visitantes pueden admirar decenas de objetos históricos exhibidos en vitrinas: una chaqueta dorada que perteneció a Elvis Presley, un saxofón de John Coltrane, una guitarra de Eddie Van Halen y una gorra de Chuck D.

Estos objetos fueron prestados al centro por los artistas o sus herederos, según informa Bob Santelli, director ejecutivo y amigo íntimo del cantante.

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“Me resultó relativamente fácil hacer algunas llamadas para solicitar el préstamo de tal o cual objeto”, comenta. “El nombre de Bruce abre muchas puertas”.

Con un costo de 53 millones de dólares, el museo se financió principalmente con donaciones, incluyendo muchas de “fans adinerados”, añade.

También albergará los archivos personales de Springsteen.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo abre el museo de Bruce Springsteen?
El museo abrirá al público el 13 de junio de 2026 en Monmouth University, Nueva Jersey.
¿Dónde queda el museo de Bruce Springsteen?
Estará en West Long Branch, Nueva Jersey, dentro del Bruce Springsteen Center for American Music.
¿Qué tendrá el museo de Bruce Springsteen?
Tendrá archivos, fotografías, objetos históricos y exposiciones sobre Bruce Springsteen, la E Street Band y la música estadounidense.

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