Jung Eun‑woo, actor de K‑dramas, murió a los 39 años tras enigmática publicación sobre Amy Winehouse

Jung Eun‑woo era un actor surcoreano que participó en al menos 13 proyectos desde su debut en 2006 con la serie Rounding Off Season 3.

  • Murió el actor Jung Eun‑woo tras una publicación en su cuenta de Instagram. FOTO: Tomada de su cuenta de Instagram @eun_woo109
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de Jung Eun‑woo, actor de K‑drama surcoreano que publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías acompañado de un mensaje críptico antes de su fallecimiento el 11 de febrero de 2026.

La causa de la muerte de Jung, de 39 años, no ha sido confirmada hasta el momento, lo que ha generado gran conmoción y especulación entre sus seguidores, especialmente por la publicación realizada un día antes del anuncio de su deceso.

Entérese: Kurt Cobain fue asesinado, según grupo independiente de investigadores

En el post de Jung Eun‑woo aparecía un mensaje críptico que decía: “extrañando, envidiando, lamentando...”, mientras se mostraba una fotografía de la cantante inglesa Amy Winehouse, quien murió a los 27 años por intoxicación por alcohol. Según el informe forense, su nivel de alcohol en sangre era cinco veces superior al límite legal para conducir.

También aparece otra fotografía de Leslie Cheung, actor y cantante de Hong Kong, reconocido como una de las figuras más influyentes de la música asiática en los años 80 y 90. Su muerte se produjo el 1 de abril de 2003, a los 46 años, por suicidio tras lanzarse desde el Hotel Mandarin Oriental en Hong Kong.

La vida actoral de Jung Eun‑woo

Jung Eun‑woo se hizo conocido en Corea del Sur por participar en series de romance y drama familiar, como Bride of the Sun (2011), así como en comedias juveniles, como Welcome to Waikiki 2 (2019), y en obras dramáticas como Bad Papa (2018) y My Only One (2018‑2019).

Su trayectoria artística comenzó en 2006 con la serie Rounding Off Season 3 y continuó con al menos 13 proyectos adicionales, incluyendo películas y series televisivas.

Le puede interesar: Murió James Van Der Beek, protagonista de la reconocida serie Dawson’s Creek

Su última aparición cinematográfica fue en 2021 con Memory: Manipulated Murder, una película de crimen y misterio en la que Jung Eun‑woo interpreta a un psiquiatra que ayuda a una mujer cuyo esposo desapareció. La historia se vuelve cada vez más intrigante a medida que la protagonista experimenta eventos y recuerdos extraños y confusos.

La muerte de Jung Eun‑woo ha generado un profundo dolor entre sus seguidores, quienes esperan con atención el informe de las autoridades para esclarecer las causas del suceso.

Siga leyendo: Detuvieron en Irán a Mehdi Mahmoundian, guionista de la película Fue Solo Un Accidente, nominada a los Óscar

