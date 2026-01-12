x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

El último adiós al “Aventurero”: lo que se sabe sobre el funeral de Yeison Jiménez

El público y los seguidores del artista musical podrán asistir al lugar establecido para el homenaje póstumo, aunque se espera confirmación por parte de la familia.

  • Se conoció el lugar donde se realizarán las exequias del cantante Yeison Jiménez. FOTO: Tomada de Instagram
    Se conoció el lugar donde se realizarán las exequias del cantante Yeison Jiménez. FOTO: Tomada de Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

El país permanece sumido en el dolor por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y de su equipo de trabajo, conformado por el capitán Fernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora, quienes este 10 de enero sufrieron un accidente de avión ligero en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá.

Desde entonces, se han realizado diversos homenajes en conciertos y localidades, con un gran número de personas que se han reunido para entonar los éxitos de Jiménez como El Desmadre, Tenías Razón, Ya No Mi Amor, Te Perdí, Maldita Traga, Hasta la Tumba, Guaro, Se Acabó, Borracho y Loco, Ni Tengo Ni Necesito, Vete y Por Qué la Envidia.

Lea también: ¿Se ignoró la alerta BAD PRB del avión? Experto analiza posible hipótesis sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes sobre las posibles fallas técnicas o humanas que se habrían presentado en el momento de la tragedia. El último reporte obtenido señala que la aeronave Piper Navajo, de matrícula N325FA, sí alcanzó a volar entre tres y cinco minutos a baja altura, cerca de 50 metros sobre el terreno. También se presentó un viraje antes de impactar a una milla de la cabecera de la pista del Aeródromo Juan José Rondón.

“El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, se lee en el documento suministrado por el Ministerio de Transporte.

Y agregaron desde el Ministerio: “La investigación se desarrolla a partir de tres líneas principales de análisis: el componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes”.

¿Dónde será el funeral de Yeison Jiménez?

Desde el equipo de comunicaciones de Yeison Jiménez indicaron que todavía no hay una confirmación de lugar, fecha y hora para el funeral del artista musical, por lo que piden esperar al resultado en la investigación por parte de las autoridades.

Entérese: Rebote, fractura de la cola y explosiones: los detalles del siniestro aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

“Por el momento, no podemos confirmar fecha ni lugar definidos para este acto conmemorativo, ya que es necesario esperar la culminación de los protocolos establecidos por Medicina Legal, los cuales permitirán avanzar de manera responsable en la organización de los homenajes de despedida”, se lee en el comunicado.

El último adiós al “Aventurero”: lo que se sabe sobre el funeral de Yeison Jiménez

Son varios los colegas que han estado rindiendo tributo al intérprete de Tenías Razón. Algunos pausaron sus conciertos para pronunciar algunas palabras sobre lo ocurrido y, al mismo tiempo, guardar un minuto de silencio como muestra de respeto.

Entre esos artistas están Carlos Vives, quien interpretó un fragmento de su canción Elegía a Jaime Molina, escrita por el maestro Rafael Escalona. También Silvestre Dangond, Jessi Uribe, quien entre lágrimas expresó que tenía un proyecto con su amigo Jiménez, y hasta Giovanny Ayala.

Siga leyendo: Ellos son los integrantes del equipo de trabajo que acompañaba a Yeison Jiménez en la avioneta

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida