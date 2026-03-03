Hora y dónde ver Colombia-Argentina por la She Believes Cup en Estados Unidos

Con la novedad de la presencia de la delantera Maithé López, la Selección Colombia femenina mayores, que dirige Ángelo Marsiglia, entrenó de cara al duelo de esta tarde, 3:30 p.m., hora de nuestro país, ante Argentina por la segunda fecha de la She Believes Cup.
Luego, el equipo se desplazó a Columbus, Ohio, también en Estados Unidos, para el segundo partido del torneo que sirve como preparación para lo que serán los próximos duelos de la Liga de Naciones que dará dos cupos directos al Mundial 2027 y dos más, por repechaje.
Colombia, que perdió por goleada ante Canadá 4-1 el pasado domingo, espera tener una mejor presentación ante Argentina, que también cayó en la primera jornada, a manos de Estados Unidos 2-0.