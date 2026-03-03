x

Hora y dónde ver Colombia-Argentina por la She Believes Cup en Estados Unidos

La Selección se prepara para la Liga de Naciones. Maithé López llegó para reforzar el equipo, tras su actuación en el Sudamericano Sub 20.

  • La delantera Maithé López, quien estuvo en el Sudamericano sub 20 y clasificó al Mundial de la categoría llegó como refuerzo a la selección mayores. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Con la novedad de la presencia de la delantera Maithé López, la Selección Colombia femenina mayores, que dirige Ángelo Marsiglia, entrenó de cara al duelo de esta tarde, 3:30 p.m., hora de nuestro país, ante Argentina por la segunda fecha de la She Believes Cup.

Luego, el equipo se desplazó a Columbus, Ohio, también en Estados Unidos, para el segundo partido del torneo que sirve como preparación para lo que serán los próximos duelos de la Liga de Naciones que dará dos cupos directos al Mundial 2027 y dos más, por repechaje.

Colombia, que perdió por goleada ante Canadá 4-1 el pasado domingo, espera tener una mejor presentación ante Argentina, que también cayó en la primera jornada, a manos de Estados Unidos 2-0.

La jornada de este miércoles tendrá el duelo de perdedores de primera fecha Colombia-Argentina (3:30 p.m.) y Estados Unidos-Canadá (6:30 p.m.).

El duelo de las colombianas se podrá ver en el país por Caracol, www.golcaracol.com y las App de Caracol y RCN.

“El balance contra Canadá no es bueno porque, obviamente, no me gusta perder. Salimos siempre a competir y sacar el partido adelante, pero el resultado no refleja lo que fue el juego en general, tuvimos unas primeras llegadas en los primeros minutos, pero siento que Canadá aprovechó los errores que cometimos y ahora vamos a medirnos a Argentina con la ilusión de superar los errores y tener una buena presentación”, comentó el técnico Marsiglia.

De todas maneras, el entrenador y las jugadoras tienen claro que este torneo les sirve como preparación para lo que será la Liga de Naciones, que se reactiva en abril, y da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más para el repechaje.

Colombia, que ya está clasificada a Juegos Olímpicos de Los Ángeles, tiene como meta estar en el Mundial de Brasil y para ello requiere triunfos que le permitan estar en la parte alta de la tabla.

Precisamente, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que los próximos juegos de la Selección en la Liga de Naciones, previstos para los días 10 y el 18 de abril de 2026, ante Venezuela y Chile, se realizarán en Cali, en el estadio Pascual Guerrero.

Venezuela es líder de la Liga de Naciones con 8 puntos, seguido por Argentina, Chile y Colombia con siete puntos.

Luego están Ecuador con 5, Paraguay y Perú con 3; mientras que Uruguay con 2 y Bolivia con 1 cierran la tabla.

