Hora y dónde ver Colombia-Argentina por la She Believes Cup en Estados Unidos

Con la novedad de la presencia de la delantera Maithé López, la Selección Colombia femenina mayores, que dirige Ángelo Marsiglia, entrenó de cara al duelo de esta tarde, 3:30 p.m., hora de nuestro país, ante Argentina por la segunda fecha de la She Believes Cup. Luego, el equipo se desplazó a Columbus, Ohio, también en Estados Unidos, para el segundo partido del torneo que sirve como preparación para lo que serán los próximos duelos de la Liga de Naciones que dará dos cupos directos al Mundial 2027 y dos más, por repechaje. Colombia, que perdió por goleada ante Canadá 4-1 el pasado domingo, espera tener una mejor presentación ante Argentina, que también cayó en la primera jornada, a manos de Estados Unidos 2-0.

La jornada de este miércoles tendrá el duelo de perdedores de primera fecha Colombia-Argentina (3:30 p.m.) y Estados Unidos-Canadá (6:30 p.m.). El duelo de las colombianas se podrá ver en el país por Caracol, www.golcaracol.com y las App de Caracol y RCN. “El balance contra Canadá no es bueno porque, obviamente, no me gusta perder. Salimos siempre a competir y sacar el partido adelante, pero el resultado no refleja lo que fue el juego en general, tuvimos unas primeras llegadas en los primeros minutos, pero siento que Canadá aprovechó los errores que cometimos y ahora vamos a medirnos a Argentina con la ilusión de superar los errores y tener una buena presentación”, comentó el técnico Marsiglia. De todas maneras, el entrenador y las jugadoras tienen claro que este torneo les sirve como preparación para lo que será la Liga de Naciones, que se reactiva en abril, y da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más para el repechaje.