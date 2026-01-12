Jhon Alex Castaño ya había sufrido un incidente al aterrizar en el aeropuerto de Paipa, donde murió Yeison Jiménez: “¡Qué susto tan hijuemadre!”

El Aeropuerto Juan José Rondón, ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras un nuevo episodio que reavivó la conversación sobre la seguridad aérea en pistas regionales. La coincidencia de hechos ocurridos en distintos momentos, pero bajo un mismo escenario, ha generado inquietud entre autoridades, artistas y seguidores de la música popular colombiana, un género que en los últimos años ha consolidado una amplia movilidad de sus exponentes por todo el país.

La tragedia sacudió al mundo musical el sábado 10 de enero, cuando el cantante Yeison Jiménez y cinco personas más, entre ellas el piloto y miembros de su equipo de trabajo, perdieron la vida en un accidente aéreo registrado minutos después del despegue. La aeronave, una avioneta Piper aircraft PA-31-310 Panther Navajo, con matrícula N325FA, tenía como destino la ciudad de Medellín. Según informó la Aeronáutica Civil, la aeronave voló entre 3 y 5 minutos, pero luego impactó contra el suelo y posteriormente se incendió, provocando la muerte de todos sus ocupantes. El organismo indicó que las investigaciones continúan con el fin de establecer las causas exactas del siniestro y determinar si existieron fallas técnicas, humanas o condiciones externas que influyeran en el desenlace.

El incidente previo de Jhon Alex Castaño en la pista

El aeropuerto Juan José Rondón no era ajeno a incidentes relacionados con figuras de la música popular. En febrero de 2023, el cantante Jhon Alex Castaño, conocido como “El rey del chupe”, vivió una emergencia aérea en la misma pista, cuando se desplazaba desde Pereira hacia Paipa.

De acuerdo con el reporte entregado en su momento por la Policía de Boyacá, la avioneta presentó un “pinchazo” en el tren de aterrizaje derecho al momento de tocar pista, situación que provocó que la aeronave se desviara hacia un costado. A pesar del susto, tanto el artista como los otros cuatro ocupantes resultaron ilesos. “¡Familia, qué susto tan hijuemadre! Definitivamente hay que disfrutar de la vida, disfrutar de los hijos, de la mamá. Hace una hora estábamos saliendo de Pereira en esta avioneta y ahora acá acabamos de tener un accidente en el aeropuerto de Paipa”, expresó en un video el cantante.

@jhonalexcastanooficial Familia hace unos minutos nos accidentamos aterrizando en Paipa, gracias a Dios estamos bien!! Atentos a mis redes que les voy contando detalles de lo que sucedió ♬ sonido original - Jhon Alex Castaño

El intérprete de Dos razones aseguró que el episodio reforzó su reflexión sobre la fragilidad de la vida. “Lo importante es que esto cada vez lo aterriza más a uno en la vida y le enseña que sea lo que sea: Dios primero, la familia primero”, señaló.