El “Templo” se estrena: Águilas vs. Pasto, el primer duelo profesional en el Cincuentenario

Uno de los templos del fútbol antioqueño, el estadio Cincuentenario, será sede por primera vez este domingo 25 de enero de un partido de la liga profesional colombiana . Este predio, tras el respaldo de la Alcaldía y el Inder de Medellín, además del visto bueno de la Dimayor, albergará los encuentros del primer semestre de 2026 del equipo Águilas Doradas, que se quedó sin escenario para disputar sus partidos como local debido a que el Alberto Grisales, de Rionegro, está siendo sometido a reparaciones.

Así las cosas, a las 4:00 p. m., el conjunto dorado recibirá la visita del Deportivo Pasto, en juego correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay. El club dispuso boletas a precios cómodos para que la afición lo acompañe: $30.000 para la tribuna occidental y $20.000 para la oriental.

Si bien el Cincuentenario ha albergado torneos juveniles nacionales y algunos internacionales de menores y femeninos, nunca había recibido un encuentro de la máxima categoría del balompié profesional masculino. De ahí el interés que ha despertado entre los aficionados el duelo de este domingo en este sector de la ciudad, que limita con la Universidad de Antioquia y el Jardín Botánico.

Quienes quieran ser testigos de este acontecimiento y no deseen comprar boletas de manera virtual por latiquetera.com, lo podrán hacer de forma física en el mismo estadio, “a la vieja usanza”, previo al encuentro, según anunció el club en sus redes sociales. Allí también se manifestó que no podrán ingresar barras visitantes ni utilizarse parafernalia de ninguno de los equipos. Además, se recordó que los niños caminantes a partir de los dos años podrán ingresar gratis con un acompañante. Los parqueaderos solo estarán habilitados para los buses de los equipos en contienda y los dirigentes.