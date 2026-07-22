Lianna y un concierto para volver a lo íntimo y cercano de la música

Estahabilidad es más que el tercer disco de Lianna, es su vida. El trabajo, lanzado en octubre del año pasado y que se presentará oficialmente este sábado en el Teatro Matacandelas, recorre su relación con la música desde su infancia, viendo cantar a sus papas, hasta hoy, que se ha consolidado como una de las artistas independientes más destacadas del país.

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Es un trabajo íntimo, en el que la acompañan algunas de sus amigas más cercanas de la música: La Muchacha, Lalo Cortés, Mary Hellen, Briela Ojeda y Delfina Deb, y todas ellas van a estar en el concierto, menos Delfina, que ese día se presenta en Bogotá. También estarán Dj Lolita y El Arkéologo, que no sólo aparece como productor en el disco, sino que ha colaborado con Lianna varias veces a lo largo de su carrera.

Es un show pensado en tres tiempos, la primera parte será para recorrer el álbum, la segunda es para las canciones infaltables que Lianna ha lanzado a lo largo de su carrera y que se han convertido en himnos para la gente, y la tercera es la más íntima, Lianna y sus amigas estarán cantando acompañadas por un guitarrista. Será un momento cercano, de encuentro, como un abrazo colectivo.