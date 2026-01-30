x

Hamilton y Pipe Bueno le pondrán el ritmo al partido de Messi en Medellín

El partido, que se jugará el sábado enfrentará al equipo de Lioenel Messi, el Inter Miami CF y a Atlético Nacional.

  • El partido está programado para este sábado 31 de enero a las 5:00 p.m. Las puertas del estadio Atanasio Girardot se abrirán a partir de las 3:00 p.m. Foto Colprensa/cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 4 horas
bookmark

Este sábado 31 de enero se jugará en el Estadio Atanasio Girardot, el denomiado ‘Partido de la Historia’, que enfrentará al equipo de Lioenel Messi, el Inter Miami CF y a Atlético Nacional.

Le puede interesar: ¿Extravagante o usual? Estas fueron las peticiones de Messi y el Inter durante su estadía en Medellín

Pero no todo será fútbol en el estadio, pues el evento estará lleno de música. El cantante colombiano Hamilton será el encargado de poner el ritmo y sabor al ‘Partido de la Historia’, que marcará la segunda vez de Lionel Messi jugando en Medellín, y probablemente la última del argentino en el país.

Hamilton, hou reconocido como uno de los protagonistas de la música urbana en el país, será parte fundamental de esta noche histórica que reunirá a miles de aficionados del fútbol y la música. Su participación refuerza el carácter cultural y artístico de un evento que trasciende lo deportivo y sigue posicionando a Colombia ante los ojos del mundo.

El cantautor colombiano, originario de Cartagena y autodenominado el ‘AfroRockStar’, llega a este escenario en uno de los momentos más importantes de su carrera, celebrando sus dos nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías de ‘Artista Nuevo Masculino del Año’ y ‘AfroBeats del Año’ por su éxito Mi Reina junto a Nanpa Básico. Además, cerró el 2025 con la canción número uno en la radio colombiana, 4LIFE, junto a Ryan Castro.

El evento también contará con la participación de Pipe Bueno, Manuela Morales, Wil Vélez y Agudelo 888.

El Partido de la Historia, que enfrentará a Inter Miami CF (campeón vigente del fútbol estadounidense) contra Atlético Nacional, dos veces campeón de la Copa Libertadores de América, es una de las últimas oportunidades de ver a Messi en vivo en Colombia, en la recta final de su carrera internacional. Se espera que el astro argentino y sus compañeros lleguen a la ciudad la noche del viernes.

El partido está programado para este sábado 31 de enero a las 5:00 p.m. Las puertas del estadio Atanasio Girardot se abrirán a partir de las 3:00 p.m.

