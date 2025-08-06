x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Que pase lo peor, la novela de Antonio García Ángel que desacraliza la figura del escritor

García Ángel hizo parte de la primera selección de Bogotá 39 y recibió una tutoría de Mario Vargas Llosa.

  • Antonio García Ángel ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría Crónica de Audio, por el podcast Salve, salve, simpar carnaval. Foto: Esneyder Gutiérrez
    Antonio García Ángel ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría Crónica de Audio, por el podcast Salve, salve, simpar carnaval. Foto: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

El escritor colombiano Antonio García Ángel acaba de publicar Que pase lo peor, una novela que retrata la vida de un escritor en Bogotá desde una mirada poco habitual: la de un autor perdedor, sin pretensiones intelectuales ni el halo elitista que suele acompañar a este tipo de personajes en la literatura.

Siga leyendo: ¿Ya leyó alguno? Estos son los libros más vendidos en Colombia durante el primer semestre de 2025

El protagonista de la historia es un escritor pedestre, que hace mercado en el supermercado de barrio, almuerza en menús ejecutivos y arrastra vacíos en su formación literaria. García Ángel explica que buscó “desacralizar la figura del escritor” y situarlo en espacios concretos de Bogotá. Por eso, en las páginas del libro el personaje recorre calles de Policarpa, Alquería, Ciudad Montes, la170, la salida hacia Cota y Choachí. La obra se construye con una estructura llena de sorpresas y giros, lo que motivó al autor a pedir que no se hagan spoilers: “Los giros se suceden uno tras otro hasta el final”, asegura.

La novela, publicada por Random House, fue leída inicialmente por el director editorial Sebastián Estrada, antiguo editor del autor, y luego por Salomé Cohen, directora del sello. Según García Ángel, la lectura sin pistas previas permitió que el libro fuera apreciado con mayor intensidad.

Le puede interesar: “Respeto mucho a quien me lee”: Guillermo Arriaga lanza en Medellín su nuevo libro El hombre

La portada fue diseñada por el artista Camilo Restrepo, quien leyó el manuscrito y propuso una imagen que mezcla lo macabro con lo humorístico, en sintonía con el tono de la historia. Restrepo, conocido por su trabajo sobre violencia, narcotráfico y medios de comunicación, aporta así una pieza que, según García Ángel, “valoriza mucho más la novela”.

Sobre el papel actual de la literatura, el autor considera que la novela sigue siendo relevante para describir la realidad, generar empatía y resistir abusos de poder, a pesar de la competencia con formatos narrativos, entre ellos las seres de televisión. “Escribir novelas es placentero. Se siguen abriendo librerías y editoriales, la novela está tan saludable como antes”, afirma.

En cuanto a su método de trabajo, García Ángel dice no tener horarios fijos ni rituales, pero procura avanzar cada día. La escritura, explica, “coloniza una parte del cerebro” hasta la conclusión del proyecto. Suele compartir sus manuscritos con un círculo cercano de escritores y amigos, entre ellos Luis Noriega, Pilar Quintana y Eduardo Otálora.

Actualmente, García Ángel trabaja en tres frentes: una novela y un cómic en coautoría con Luis Noriega, y una nueva novela de su autoría. La colaboración, destaca, le permite salir del aislamiento creativo: “Refresca la vida de escritor y permite explorar historias que se prestan para distintos formatos”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida