x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Superman vuelve a la televisión: la última película se estrena en HBO este viernes

Superman regresa este 19 de septiembre en HBO Max con una nueva película dirigida por James Gunn. Le contamos por qué este estreno marca un cambio en DC.

  • En su primer fin de semana en cartelera, el pasado mes de julio, Superman generó 220 millones de dólares en taquilla.
    En su primer fin de semana en cartelera, el pasado mes de julio, Superman generó 220 millones de dólares en taquilla.
Colprensa
hace 9 horas
bookmark

En medio de la explosión de películas y series sobre superhéroes que existe hoy en día, Superman sigue siendo el primero y para muchos, el más importante de todos, por lo que estaban a la espera del estreno en plataformas de su más reciente película.

Le puede interesar: Un poeta será la película colombiana que represente a Colombia en los Óscar y los Goya

Tras ser una de las películas más taquilleras en las salas de cine, ahora Superman llega a HBO Max. La nueva película del superhéroe, dirigida por James Gunn e interpretada por David Corenswet, se estrenará en exclusiva en la plataforma este viernes 19 de septiembre como parte del sello Del Cine a HBO Max.

La película marca el regreso del superhéroe en una producción en solitario después de 12 años. En esta entrega, Superman concilia su doble vida entre kryptoniano y humano, criado como Clark Kent (David Corenswet) en Smallville, Kansas. En un mundo que cuestiona sus valores y ve la bondad como algo anticuado, Superman debe lidiar con la amenaza que representa Lex Luthor (Nicholas Hoult) y sus impactos en la sociedad.

Dirigida por James Gunn (El escuadrón suicida), la película es el símbolo de una nueva etapa para el universo cinematográfico de DC con una mezcla única de acción, humor y corazón.

La obra cuenta con la participación de personajes clásicos de la trama de Superman, Lois Lane (Rachel Brosnahan), Linterna Verde (Nathan Fillion), Mujer Halcón (Isabela Merced), entre otros.

Superman se estrenó en cines el pasado 10 de julio. En sus primeros días en cartelera generó 220 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Superman en HBO Max?
El estreno será el viernes 19 de septiembre en exclusiva por HBO Max.
¿Quién interpreta a Superman en esta película?
El actor David Corenswet da vida a Superman/Clark Kent bajo la dirección de James Gunn.
¿Qué papel juega Lex Luthor en esta entrega?
El villano, interpretado por Nicholas Hoult, representa la gran amenaza que desafía los valores del superhéroe.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida