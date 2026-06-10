65.000 voluntarios apoyarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Aproximadamente 65.000 personas fueron seleccionadas por la FIFA para integrar el programa de voluntariado de la Copa Mundial de 2026. Entre ellas figuran 4.400 voluntarios que apoyarán la operación del torneo en la Ciudad de México. Según la FIFA, se trata del programa de voluntariado más grande que ha organizado el organismo para una Copa del Mundo. Detrás de cada partido, entrenamiento y actividad para aficionados habrá miles de personas encargadas de orientar visitantes, apoyar la logística y facilitar la operación del torneo. Entérese: Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

El proceso comenzó a mediados de agosto de 2025, cuando la FIFA abrió oficialmente las inscripciones para integrar el programa. La convocatoria estuvo dirigida a personas de todo el mundo interesadas en participar en el evento deportivo más importante del planeta. En los requisitos que establece la FIFA, los aspirantes debían tener al menos 18 años de edad, contar con un buen dominio del inglés, estar disponibles durante el torneo y participar en las actividades de capacitación previas. Además, la organización valoró competencias como el trabajo en equipo, la iniciativa y la disposición para desenvolverse en ambientes multiculturales.

“La pasión por el fútbol es solo el comienzo. También valoramos el espíritu de equipo, una buena actitud y las ganas de tomar la iniciativa”, señaló la FIFA al presentar el programa de voluntariado para el Mundial de 2026. Conozca: ¡Fiebre mundialista! Más de 91.000 colombianos viajarán a Estados Unidos, México y Canadá La convocatoria despertó un enorme interés, y llevó a más de 100.000 personas a presentar su postulación para formar parte del programa, aunque finalmente solo una parte de ellas fue seleccionada para asumir las distintas funciones previstas durante el campeonato.

Ciudad de México eligió a 4.400 voluntarios