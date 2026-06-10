65.000 voluntarios apoyarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Aproximadamente 65.000 personas fueron seleccionadas por la FIFA para integrar el programa de voluntariado de la Copa Mundial de 2026. Entre ellas figuran 4.400 voluntarios que apoyarán la operación del torneo en la Ciudad de México.
Según la FIFA, se trata del programa de voluntariado más grande que ha organizado el organismo para una Copa del Mundo. Detrás de cada partido, entrenamiento y actividad para aficionados habrá miles de personas encargadas de orientar visitantes, apoyar la logística y facilitar la operación del torneo.
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