¿Cómo les fue en el debut a Camila Osorio y Emiliana Arango en el Australia Open?, acá le contamos

No fue como esperaban y no lograron encontrar el camino para remontar, las tenistas colombianas Emiliana Arango y Camila Osorio perdieron en primera ronda del Australia Open. La primera en decirle adiós al primer Grand Slam del año fue la cucuteña, quien, en su tercer intento en el cuadro principal de Australia se despidió en primera ronda. La colombiana cayó ante la estadounidense Ann Li, número 38 del mundo, con parciales de 6-4, 6-7(5), 7-5. Puede leer: Juan Miguel Bolívar cumplirá su sueño de estar en el Australia Open júnior, su primer Grand Slam Camila dio la pelea y en el segundo set ganó para forzar un tercero en el que luchó con todas sus armas para ganar, pero al final se impuso la norteamericana.

Ahora, la cucuteña afrontará ahora el WTA 250 de Manila, en Filipinas, desde el 26 de enero como su próximo objetivo, torneo en el que buscará sumar su primera victoria de la temporada. La otra colombiana en entrar en acción fue la antioqueña Emiliana Arango, quien en su debut en el primer Grand Slam del año, cayó ante estadounidense McCartney Kessler, con parciales de de 3-6 y 2-6.

Es la segunda caída en el año de Emiliana ante la misma rival, ya que, en el arranque del 2026 también la derrotó en el cuadro principal del WTA 500 Brisbane. Lea más: Emiliana Arango es la nueva número uno del tenis nacional y quinta en la historia con mejor ranquin WTA A pesar de la derrota, Emiliana no se marcha aún de Australia, ya que tiene pendiente la actuación en dobles femenino, donde forma pareja con la francesa Elsa Jacquemot, siendo las rivales en primera ronda de la rusa Ekaterina Alexandrova y la leyenda estadounidense Venus Williams. Ese compromiso aún no tiene fecha ni hora de desarrollo, se espera que en las próximas horas se tenga la programación del compromiso.

