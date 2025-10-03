Andrés Felipe Mosquera logró quinto oro para Colombia en Mundial de paratletismo 2025

Colombia continúa brillando en el Mundial de Paratletismo que se disputa en Nueva Delhi. Este viernes, el antioqueño Andrés Felipe Mosquera Neira, conocido en el ambiente deportivo como “La Mákina”, se colgó la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco clase F44.
El oriundo de Urabá alcanzó una marca de 60.26 metros, registro que además se convierte en su mejor marca personal. Con esta actuación, aseguró la quinta medalla dorada para la delegación nacional en la cita mundialista.
Lea aquí: La antioqueña Karen Palomeque es la mujer más rápida del mundo: oro y récord en Mundial en paraatletismo