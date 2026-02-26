x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Conmoción en Indonesia por muerte de niño de 12 años: su madrastra lo obligó a beber agua hirviendo

El menor fue trasladado a un hospital y, en presencia de su familia y de la madrastra, confesó lo ocurrido y añadió que había sido víctima de maltrato físico anteriormente. Esto fue lo que ocurrió.

  • El niño Nizam Syafei murió tras confesar que había sido obligado a beber agua hirviendo.FOTOS: Google Maps – tomada de las redes sociales
    El niño Nizam Syafei murió tras confesar que había sido obligado a beber agua hirviendo.FOTOS: Google Maps – tomada de las redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Los habitantes de la ciudad de Sukabumi, ubicada en la provincia de Java Occidental, Indonesia, están consternados por el caso de un niño de 12 años que falleció presuntamente tras ser obligado por su madrastra a beber agua hirviendo.

El menor, identificado como Nizam Syafei, habría relatado lo ocurrido en presencia de la señalada después de ser trasladado el 19 de febrero al hospital de Jampangkulon, en el distrito de Sukabumi, debido a quemaduras graves, varias ampollas en su cuerpo y signos de maltrato físico.

Lea también: Así fue como una madre participó en el asesinato de su hija de tres años en Medellín: la sentenciaron a 37 años de cárcel

Nizam alcanzó a entregar su testimonio en el que acusaba a su madrastra de ser la responsable de haberlo forzado a ingerir el líquido a extrema temperatura, además de empujarlo y de ejercer maltrato psicológico previo.

Nizam Syafei en un internado islámico

La familia había enviado previamente al menor a un internado islámico de la región por problemas en el hogar, pero regresó a la vivienda debido al cierre temporal del instituto durante el periodo religioso del Ramadán.

La mujer fue interrogada por la policía tras las declaraciones de Nizam antes de morir en la camilla del hospital, pero negó las acusaciones y aseguró que son falsas, aunque los hallazgos forenses contradicen su versión, evidenciando las quemaduras y golpes en el cuerpo del niño compatibles con lesiones ocasionadas por factores externos.

Declaraciones de la madre biológica de Nizam Syafei:

Lisnawati, la madre biológica del niño y quien recibe asistencia legal, explicó en una entrevista a medios indonesios que vio a Nizam Syafei por última vez cuando él tenía siete años y que había intentado verlo en otras ocasiones, aunque sin éxito.

Se desconoce si la madrastra ha sido capturada y judicializada formalmente, aunque las autoridades continúan recopilando videos, imágenes y demás material probatorio que permita su arresto y esclarezca las causas de la muerte de Nizam Syafei, cuyo caso fue calificado como filicidio.

Siga leyendo: Rescatan a niño de 5 años que fue hallado solo y pidiendo ayuda dentro de una vivienda en Medellín

En Indonesia, hasta septiembre de 2025 se documentaron alrededor de 10,240 casos de violencia doméstica, según datos oficiales de la Policía Nacional de Indonesia (Polri).

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Nizam Syafei?
Un niño de 12 años residente en Sukabumi, Indonesia, que falleció tras sufrir graves quemaduras presuntamente causadas por su madrastra.
¿La acusada fue capturada?
Hasta el último reporte público, estaba bajo interrogatorio mientras se recopilaban pruebas.
¿Cuántos casos de violencia doméstica se reportan en Indonesia?
Hasta septiembre de 2025 se registraron más de 10.000 casos, según datos oficiales de la Policía Nacional.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida