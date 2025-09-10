x

Brandon Rivera perdió apuesta con Egan Bernal y ahora tiene nuevo look, así quedó

Rivera, que cumple un buen desempeño como gregario en la Vuelta a España, competirá a la vez en el Mundial de ruta en Ruanda, este mes.

  • Brandon Rivera y su nuevo look. FOTO X-INEOS
    Brandon Rivera y su nuevo look. FOTO X-INEOS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

10 de septiembre de 2025
bookmark

Las apuestas son para pagarlas, y Brandon Rivera cumplió con su promesa.

El ciclista cundinamarqués, uno de los grandes gregarios que ha tenido Bernal en la actual Vuelta a España, pagó el desafío que pactó con Egan. Si alguno de ellos ganaba etapa en la edición 80 de la ronda ibérica, el otro tenía que motilarse.

Tras el emblemático triunfo de Bernal el pasado martes en Mos. Castro de Herville, en Pontevedra, lo que significó la tercera victoria de Bernal en una gran ronda, los hombres del Ineos “calvearon” al gran amigo del vencedor.

“Gracias a un corte de pelo más aerodinámico, es genial ver que Brandon Rivera logró entrar en la escapada hoy”, trino la escuadra británica en medio del desarrollo de la jornada 17, entre O Barco de Valdeorras y Alto de El Morredero, donde se impuso el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull).

Brandon, quien representa al Ineos desde 2020, llegó a estar en fuga, al lado del huilense Harold Tejada, 99 kilómetros en fuga.

Rivera, de 29 años, se ha consolidado como un gran coequipero en su escuadra, con la que compite en su tercera Vuelta. Este domingo, en Madrid, espera terminar el recorrido, para después representar a Colombia en el Mundial de ruta en Kigali, Ruanda, entre el 21 y el 28 de septiembre.

