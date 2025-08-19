Tras su triunfo en Cincinnati, Alcaraz tiene a tiro el N.1 de la ATP

En un desenlace impensado de su esperada batalla, el español Carlos Alcaraz se proclamó el pasado lunes campeón del Masters 1000 de Cincinnati por primera vez tras el retiro del italiano Jannik Sinner en la final.
A días del inicio del Abierto de Estados Unidos, las finales de Cincinnati alumbraron también una nueva campeona femenina, la polaca Iga Swiatek, que superó a la italiana Jasmine Paolini.
Aunque se disputaba inusualmente en lunes, el mundo del tenis se frotaba las manos con la cuarta final del año entre Alcaraz y Sinner, apenas 36 días después de que el italiano se impusiera por el título de Wimbledon.
El duelo entre las dos estrellas del tenis actual tuvo, sin embargo, un abrupto final cuando Alcaraz dominaba 5-0 en el primer set.
Sinner comunicó entonces su abandono después de apenas 23 minutos en la pista en los que lució completamente descompuesto bajo el fuerte calor y humedad en Cincinnati (Ohio).