Alcaraz, Yamal y Sabalenka, galardonados en los premios Laureus

El español Carlos Alcaraz, que terminó el 2025 como número uno del ranking mundial, fue uno de los galardonados este lunes en la gala de los premios Laureus del deporte, junto al joven futbolista Lamine Yamal y la tenista Aryna Sabalenka.
En la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles de Madrid, Alcaraz se alzó con el premio al mejor deportista masculino tras una temporada en la que ganó Roland Garros y el Abierto de Australia, acabando en la primera plaza de la clasificación ATP.
“Iconos de lo más alto han ganado este premio, han puesto su nombre en la exclusiva lista de los que lo han ganado y la verdad que ver mi nombre junto a ellos significa mucho”, aseguró Alcaraz.