Colombia cerró con 12 medallas su actuación en el Mundial de Pesas en Noruega

La representación colombiana de levantamiento de pesas cumplió una sobresaliente presentación en el Campeonato Mundial de Førde, Noruega, al cerrar su participación con un total de 12 medallas: dos de oro, cinco de plata y cinco de bronce, ratificando que es una de las potencias de la halterofilia internacional.

El último en subir al podio fue Jokser Albornoz, del Urabá antioqueño, quien brilló en la división de los 94 kilogramos al conquistar plata en el envión y bronces en el arranque y el total. Jokser, de 21 años, completó una presentación sólida, con tres intentos válidos en el arranque (165, 171 y 175 kg), resultado que lo ubicó tercero detrás de los iraníes Alireza Moeini (oro, 182 kg) y Ali Alipour (plata, 176 kg).