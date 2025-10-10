x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombia cerró con 12 medallas su actuación en el Mundial de Pesas en Noruega

El último deportista nacional en subir al podio en el Mundial de levantamiento de pesas en Førde, Noruega, fue Jokser Albornoz, quien brilló en la división de los 94 kilogramos. Estos fueron los colombianos que lograron medallas.

  • Jokser Albornoz, quien es campeón sudamericano y panamericano, ya sumó sus primeras medallas mundiales. FOTO CORTESÍA COC
    Jokser Albornoz, quien es campeón sudamericano y panamericano, ya sumó sus primeras medallas mundiales. FOTO CORTESÍA COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

10 de octubre de 2025
bookmark

La representación colombiana de levantamiento de pesas cumplió una sobresaliente presentación en el Campeonato Mundial de Førde, Noruega, al cerrar su participación con un total de 12 medallas: dos de oro, cinco de plata y cinco de bronce, ratificando que es una de las potencias de la halterofilia internacional.

El último en subir al podio fue Jokser Albornoz, del Urabá antioqueño, quien brilló en la división de los 94 kilogramos al conquistar plata en el envión y bronces en el arranque y el total. Jokser, de 21 años, completó una presentación sólida, con tres intentos válidos en el arranque (165, 171 y 175 kg), resultado que lo ubicó tercero detrás de los iraníes Alireza Moeini (oro, 182 kg) y Ali Alipour (plata, 176 kg).

<b>Jokser Albornoz (derecha). Foto: X @esportes_infos</b>
Jokser Albornoz (derecha). Foto: X @esportes_infos

En el envión, Albornoz, como lo resaltó el Comité Olímpico Colombiano, volvió a destacar con levantamientos de 207, 212 y 215 kilos, marca que le valió la medalla de plata en la competencia dominada por el búlgaro Karlos Nasar, campeón olímpico en París 2024, quien alzó 222 kg. En el total, el criollo acumuló 390 kilos, quedándose con el bronce, por detrás de Nasar (oro, 395) y Moeini (plata, 391).

La actuación más destacada del Mundial fue la de Yeison López, quien se consagró bicampeón en los 88 kilogramos, con dos medallas de oro, dos récords mundiales (177 kg en arranque y 387 kg en el total), además de una plata en el envión.

A su vez, Yenny Sinisterra (63 kg) aportó una plata y un bronce, Julieth Rodríguez (69 kg) obtuvo dos platas, y Mari Leivis Sánchez (77 kg) sumó dos bronces, contribuyendo al sólido balance de la delegación.

Con este desempeño, Colombia ratifica su vigencia en este deporte, confirmando el relevo generacional y la proyección de nuevos talentos en el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lea: Colombia sumó nuevas medallas en el Mundial de Levantamiento de Pesas de Noruega

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida