Colombia venció a Venezuela y se clasificó a la fase final de las Américas para el Mundial de baloncesto Catar 2027

La Selección Colombia de baloncesto venció 102-86 a Venezuela y se clasificó a la final de la zona de América en busca del cupo al Mundial de Catar 2027.
Liderados por Braian Angola, Hansel Atencia y Romario Roque, los cafeteros lograron remontar el marcador que en los primeros sets estaba adverso y ganaron para quedar segundos en el Grupo C y de esta manera avanzar a la fase final del clasificatorio al Mundial.
Atencia con 22 puntos, Angola con 21 y Roque con 20 iniciaron la remontada, que también contó con la buena actuación de Jaime Echenique con 16 puntos y Juan Diego Tello con 15.