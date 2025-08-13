La Gaviota y Juan Mantilla: el camino de dos campeones que rodaron hasta el oro en Chengdú

La Gaviota lo tenía todo fríamente calculado. Con paso firme, detrás de la mexicana Letelier y la francesa Lefeuvre, Gabriela Rueda avanzaba tranquila, como despistando al enemigo, y luego de casi 40 vueltas en el circuito remató como mejor lo sabe hacer, quedándose con la medalla de oro y sin que sus otras dos rivales pudieran hacer nada al respecto.
El desconcierto de la mexicana y la francesa parecía vérseles a través de sus gafas. Trataron de alcanzarla, pero Gabriela voló como Gaviota hacia la meta.