Dávinson Sánchez despierta interés de clubes de Italia e Inglaterra tras su Mundial 2026

El gran Mundial 2026 que disputó Davinson Sánchez volvió a poner su nombre entre los más atractivos del mercado de fichajes europeo. Aunque Galatasaray insiste en que el defensor colombiano “no está en venta”, varios clubes de Italia e Inglaterra ya exploran la posibilidad de ficharlo para la temporada 2026-2027. El central de 30 años fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo. Más allá del penalti que falló en la definición frente a Suiza en los octavos de final, fue el líder de la defensa del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y uno de los futbolistas más regulares del torneo. Ese rendimiento, sumado a las buenas temporadas que ha completado con Galatasaray, despertó nuevamente el interés de equipos de las principales ligas del continente.

Inter, Como y Bournemouth siguen de cerca al colombiano

Italia es el país donde más fuerza ha tomado el nombre del defensor colombiano. Dos equipos de la Serie A aparecen como los principales interesados: Inter de Milán y Como. Sin embargo, es el club dirigido por Cesc Fábregas el que más ha avanzado en las conversaciones. Según informó el periodista italiano Nicolo Schira, Como presentó inicialmente una oferta cercana a los 20 millones de euros, propuesta que fue rechazada por Galatasaray. No obstante, las negociaciones siguen abiertas y el equipo italiano busca cerrar la operación por unos 25 millones de euros, ya que Davinson es una de las prioridades del entrenador español en este mercado de fichajes. Además, desde Inglaterra también apareció un nuevo interesado. El portal turco Sporx aseguró que Bournemouth analiza incorporar al defensor colombiano. Sería un regreso a una liga que Davinson conoce bien, pues defendió la camiseta de Tottenham Hotspur entre 2017 y 2023, período en el que disputó 143 partidos en la Premier League.

Puede leer: Los que siguen y los que tomarán la posta en la nueva Selección Colombia

Galatasaray mantiene una postura firme

Aunque los rumores aumentan, la posición oficial del club turco sigue siendo clara. Desde la dirigencia de Galatasaray aseguran que Davinson Sánchez no está en venta. Sin embargo, esa postura podría cambiar si llega una oferta que se acerque a los 35 millones de euros, cifra que la institución considera adecuada para negociar a uno de sus jugadores más importantes. El colombiano tiene contrato vigente hasta mediados de 2029 y recibe un salario anual de 4,5 millones de euros, lo que también convierte cualquier negociación en una operación de alto costo.

El Mundial impulsó nuevamente su cotización

La actuación de Davinson en Estados Unidos, Canadá y México fortaleció su imagen en el fútbol internacional. Con 1,88 metros de estatura, el defensor fue uno de los pilares de la Selección Colombia y conformó una sólida dupla con Jhon Lucumí. Entre ambos ayudaron a que Camilo Vargas mantuviera su arco invicto en cuatro de los cinco partidos que disputó el equipo colombiano en el Mundial. Aunque el penalti errado frente a Suiza marcó la eliminación del combinado nacional, su rendimiento durante el torneo fue ampliamente reconocido. Incluso, durante varios partidos portó la cinta de capitán, consolidándose como uno de los líderes del grupo y perfilándose como uno de los principales referentes de la nueva generación de la Selección. En los nueve partidos mundialistas que ha disputado en su carrera solo recibió una tarjeta amarilla, un dato que refleja su solidez defensiva. Siga leyendo: Colombia y su Mundial de contrastes: la segunda que más opciones generó y el equipo más lento del torneo

Davinson Sánchez debutó con la Selección Colombia de mayores en 2016, cuando apenas tenía 20 años y José Néstor Pekerman era el entrenador nacional. Desde entonces se ha mantenido como uno de los habituales convocados y acumula 84 partidos internacionales, además de cuatro goles con la camiseta tricolor. Su regularidad lo ha convertido en uno de los defensores más importantes del país durante la última década y en un candidato natural para asumir definitivamente la capitanía del equipo. Tras salir de Tottenham, muchos pensaban que su llegada al fútbol turco representaría un paso atrás. Sin embargo, ocurrió lo contrario. En Galatasaray encontró continuidad, confianza y estabilidad, factores que le permitieron recuperar su mejor nivel y convertirse en uno de los referentes del equipo. Desde su llegada al club acumula cinco títulos: tres Superligas de Turquía, una Copa de Turquía y una Supercopa de Turquía. En total ha disputado 121 partidos con Galatasaray, de los cuales fue titular en 111. Durante casi 10.000 minutos sobre el terreno de juego también aportó en ataque con 10 goles y cuatro asistencias, cifras destacadas para un defensor central. Puede leer: Después de James y Quintero: los nombres llamados a liderar el recambio de la Selección Colombia

Como prepara una nueva oferta