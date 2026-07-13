Dávinson Sánchez despierta interés de clubes de Italia e Inglaterra tras su Mundial 2026

El gran Mundial 2026 que disputó Davinson Sánchez volvió a poner su nombre entre los más atractivos del mercado de fichajes europeo. Aunque Galatasaray insiste en que el defensor colombiano “no está en venta”, varios clubes de Italia e Inglaterra ya exploran la posibilidad de ficharlo para la temporada 2026-2027.
El central de 30 años fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo. Más allá del penalti que falló en la definición frente a Suiza en los octavos de final, fue el líder de la defensa del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y uno de los futbolistas más regulares del torneo.
Ese rendimiento, sumado a las buenas temporadas que ha completado con Galatasaray, despertó nuevamente el interés de equipos de las principales ligas del continente.