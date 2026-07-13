Jericó tiene nuevo obispo, el papa León XIV nombró a Diego Luis Rendón, ¿quién es?

Papa León XIV nombró al sacerdote Diego Luis Rendón Urrea como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó, en Antioquia. Con esta designación, el religioso se convierte en el octavo pastor de esta Iglesia particular, reconocida por su tradición misionera y por ser la tierra natal de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana.
Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estuvo al frente de la diócesis desde 2013 y presentó su renuncia en agosto de 2024 al cumplir los 75 años, tal como lo establece el Código de Derecho Canónico para los obispos..