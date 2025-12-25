Ya van 30 años de la Ley Bosman, el fallo que desangró el fútbol suramericano

Hace 30 años, el trono del fútbol carecía de un amo. Europa aún estaba lejos del dominio aplastante que exhibe hoy, y Suramérica, impulsada por sus estrellas, competencia de igual a igual... hasta que un fallo judicial revolucionó todo.
El 15 de diciembre de 1995 el deporte más popular sufrió un sacudón: la sentencia de un tribunal de la Unión Europea, conocida como la Ley Bosman, eliminó las restricciones de máximo tres o cuatro futbolistas extranjeros que podían ser contratados por los clubes del bloque. El Viejo Continente, antes un destino reservado para cracks suramericanos como Diego Maradona o Zico, pasó a ser el domicilio de cientos de futbolistas provenientes de Brasil, Argentina, Uruguay o Colombia.
El fallo surgió a raíz de una denuncia del exjugador belga Jean-Marc Bosman, quien se enfrentó a restricciones para fichar por un club francés. Entre otros cambios, la sentencia también permitió que jugadores con ascendencia europea se naturalizaran para no contar como extranjeros.
El uruguayo Gustavo Poyet, quien por la época pasó del River Plate de Montevideo a brillar en elencos como Zaragoza, Chelsea y Tottenham, recuerda el cambio. “Yo fui uno de los primeros que se aprovechó de la Ley Bosman (...) al nacionalizarme español pasé a ser uno más en Europa, lo que me abriría puertas para jugar en otros países”.
Las modificaciones alteraron el paradigma de una férrea rivalidad en los últimos 30 años entre Europa y Suramérica, que pasó de dominar las competiciones de clubes y selecciones a estar por debajo en el historial de trofeos tras la imparable fuga de talentos.