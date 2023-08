“No es momento de señalar a nadie, acá lo más importante es el respaldo”: Lo que dijo Andrés Ibargüen tras empate del DIM con Chicó

“ Vamos por buen camino, entendiendo que cuando ganamos no somos los mejores ni cuando empatamos o perdemos, somos los peores . Tenemos los pies en la tierra, pensando en lo que será el próximo partido”, añadió.

“Si se determinó dentro del campo de juego que cobrara Brayan es porque somos una familia, estoy seguro de que si lo hubiera hecho todo era distinto, pero se mostró que este equipo no es de un solo jugador. Lo más importante es la unión. Creemos ciento por ciento en las condiciones que tiene, no es momento de señalar a nadie, acá lo más importante es el respaldo y debemos trabajar para corregir lo que no estamos haciendo bien”, puntualizó el extremo.