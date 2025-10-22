Andrés Tovar fue el héroe en la clasificación de Envigado a semifinales de Copa Betplay

En una noche inspirada en la que evitó en más de tres ocasiones claras la caía de su arco, el guardameta Andrés Tovar se convirtió en el héroe de Envigado, tras eliminar, desde los lanzamientos de tiro penal a Pereira. Tovar atajó tres cobros y de esta manera le dio la ventaja a su equipo que, aunque también perdió dos lanzamientos, al final ganó 2-1 en los penales y de esta manera avanzó a la semifinal de la Copa Betplay, en la que se medirá al DIM. Le puede interesar: “5 jugadores vendieron 5 partidos”: máximo accionista del Envigado denunció injerencias de apuestas en el descenso del equipo Andrés ahogó el grito de gol de los locales en varias oportunidades, hasta que, en el minuto 90+1, tras un error en la salida, se presentó el tanto de Sami Merheg, que igualaba la serie 2-2 y por eso, la definición del clasificado se daría desde los lanzamientos de tiro penal. En el cronómetro aún se tenían seis minutos por disputar, de los siete que el central Edwin Trujillo había decretado como tiempo de reposición, durante esos minutos Envigado supo aguantar y tras el final del compromiso se pasó a los cobros de penal.

Allí, Tovar se destacó, arrancó atajando el cobro y luego tapó dos más, mientras que, en el último cobro, Carlos Darwin Quintero erró el penal y de esta manera Envigado ganó la serie de los penales 2-1 para avanzar a la semifinal de la Copa Betplay y será rival del DIM. Desde 2008 el cuadro Naranja no estaba en esta instancia en el torneo y el técnico Andrés Orozco, mencionó que, la premisa que se han puesto como equipo es, disputar cada uno de los juegos que aún le restan en este 2025 de la mejor manera. “Esta clasificación es una felicidad y un premio para el compromiso de estos muchachos, desde que perdimos la categoría lo hablamos como equipo, y vamos a disputar cada partido con todo nuestro compromiso. Ahora, pensamos en el duelo del sábado y así iremos juego tras juego, analizando el rival y tratando de buscar la victoria”, comentó Orozco en la rueda de prensa.

¿Quién es Andrés Tovar?

El arquero Andrés Tovar nació en Barranquilla, el 25 de marzo de 2006 y llegó al Envigado desde que tenía 13 años, luego de ser captado tras su buena actuación en el Baby Fútbol. Fue campeón del Torneo Nacional Sub 20 en 2022 y disputó con Envigado la Conmebol Libertadores de la categoría en 2023. Hizo parte de los procesos de la Selección Colombia Sub 17 y de la Sub 20, aunque no fue elegido por el técnico César Torres para el Mundial que recientemente se disputó en Chile.



Vea aquí: Nacional y la incertidumbre del DT: ¿por qué la directiva duda de un técnico colombiano?

¿Cómo quedaron las semifinales de Copa?

El DIM fue el primer equipo clasificado a las semifinales de la Copa Betplay, tras dejar en el camino a Santa Fe, equipo al que venció en la serie 4-2 tras perder en casa 1-2 y ganar como visitante 0-3. Luego, a la semifinal llegó el América de Cali, que también logró la clasificación desde los lanzamientos de tiro penal, tras igualar la serie 2-2, para ganar 8-7 desde los penales. A ellos se unió Envigado que también desde los penales derrotó a Pereira, tras una serie 2-2 y ganar 2-1 en los penales. De esta manera Envigado será rival del DIM en las semifinales; mientras que América espera por la definición de la serie entre Atlético Nacional y Once Caldas, que gana el verde 1-0 y que este miércoles se definirá en el Atanasio Girardot.

