Arabia Saudita rechazó oferta de Messi para jugar en su campeonato antes del Mundial 2026

Arabia Saudita rechazó una propuesta de Lionel Messi, que buscaba disputar su campeonato de fútbol durante un periodo de cuatro meses antes del Mundial 2026, según un dirigente deportivo.

“El equipo de Messi me contactó durante el Mundial de Clubes del pasado verano boreal. Quería jugar en Arabia Saudita durante los cuatro meses de interrupción del campeonato norteamericano (MLS) para prepararse para el Mundial 2026”, afirmó Abdallah Hammad, director general de la Academia Mahd para el desarrollo de talentos, en un podcast del medio saudita Thmanya. “Lo mismo pasó con (David) Beckham cuando jugaba en Los Angeles Galaxy y se fue a jugar al Milan”, añadió.

Ocho veces ganador del Balón de Oro a los 38 años, el argentino Messi es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Tras una exitosa carrera en el FC Barcelona, se unió al París Saint-Germain en 2021 y después al Inter de Miami en 2023, cuando había rumores que lo situaban en el club saudita Al Hilal.