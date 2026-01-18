La increíble historia de superación detrás del título de Arauca en el Babyfútbol

Arauca, el campeón inédito del Babyfútbol 2026, además se llevó los trofeos de Botín de Oro con su goleador Camilo Falcao Botello, la valla menos vencida con Adrien Gerard Beltrán Oliveros (recibió 3 goles) y el reconocimiento a su entrenador Octavio Jaramillo, quien se destacó por su lucha para que estos niños compitieran en la cancha Marte 1.

La historia de Arauca en el Babyfútbol data de dos años, en los cuales arrancó la preparación para estar en el torneo y, según manifestó el técnico, aunque contaron con la ayuda del Inder de Arauca, el dinero para el viaje y el hospedaje no era suficiente. Por eso, en los últimos meses se dedicaron a hacer teletones, colectas en los semáforos y calles de su ciudad, para poder traer a los niños al Babyfútbol.

De esta manera lograron contar con el presupuesto para los 10 primeros días, y aunque en la cancha los animaba e impulsaba a que siguieran buscando las victorias, Octavio, en la soledad de su habitación por la noche, no paraba de pensar:

“¿Qué voy a hacer para pagar los días adicionales?”

Con la ayuda de los pocos padres que viajaron con sus hijos, empezaron a pedir ayuda en la Marte 1 y así recolectaron 2.400.000 de los cinco millones que les faltaban para completar el pago de los días adicionales, pues llegar a la final fue un premio, pero también una preocupación.