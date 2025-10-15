Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador en eliminatorias UEFA y con este récord acumula 18 en su carrera; ¿cuáles son?

¿Qué más puede hacer un futbolista que ya lo ha hecho todo? Cristiano Ronaldo sigue encontrando la respuesta partido tras partido. En Lisboa, ante Hungría por las eliminatorias UEFA al Mundial, volvió a demostrar que el tiempo no es rival para su ambición y batió nuevo récord porque, como él mismo afirma, “yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí”. Dos goles suyos bastaron para darle la vuelta a un inicio adverso, empatar 2-2 y, de paso, escribir otro capítulo dorado. CR7 alcanzó 41 goles en eliminatorias mundialistas, convirtiéndose en el máximo anotar de la UEFA en esta categoría. Con este nuevo logro, Ronaldo acumula 18 récords... Aquí le contamos cuáles son y cuál está próximo a romper.

Los goles para el récord de Cristiano Ronaldo

El partido por la jornada 8 de las eliminatorias UEFA arrancó torcido para los portugueses. Hungría se adelantó temprano, al minuto 8, con un tanto de Attila Szalai que hizo callar el José Alvalade. Pero el silencio duró poco, al minuto 22, Nélson Semedo levantó un centro y apareció Cristiano, ese cazador que no perdona distracciones. Definió con potencia, empató y les recordó a todos que el tiempo parece correr para todo el mundo menos para él. Justo antes del descanso, al 45+3, Nuno Mendes lanzó otro pase y Ronaldo volvió a aparecer marcado el 2-1. Hungría empató en el tiempo añadido con un disparo de Dominik Szoboszlai, pero el marcador fue lo de menos. Lo importante era lo que quedaba registrado: el nuevo récord mundial de Cristiano Ronaldo.

Ese gol número 41 en eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo no solo amplió su dominio, sino que reforzó una colección de hazañas que ya ocupa varios capítulos en la historia del fútbol. Hoy, con 948 goles oficiales, Cristiano acumula 18 récords absolutos, desde clubes hasta selecciones, que confirman su condición de jugador irrepetible. Con sus dos goles, Cristiano alcanza un récord que, hasta ahora, ostentaba el exfutbolista Carlos “Pescadito” Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas. En tercera posición, le sigue Lionel Messi, que de momento acumula 36 tantos en las fases de clasificación. Lejos quedan Ali Daei (35), Robert Lewandowski (33) y Luis Suárez (29).

Los 18 récords de Cristiano Ronaldo

A pocos meses de cumplir los 41 años, Cristiano es el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas (41), máximo artillero en la historia del fútbol (948), máximo goleador del Real Madrid (451) y el máximo anotador a nivel de selecciones nacionales (143). Tiene además el récord de más goles en la Champions League (140), el de más goles en la Eurocopa (14), y además es el máximo asistidor en esa misma competición (8). Ha marcado 553 goles en ligas de primera división, y es el hombre con más tantos en una sola temporada de Champions (17).

No siendo suficiente con ello, CR7 también es el jugador con más goles en fases de eliminación directa de la Champions (67) y el único en anotar en 11 partidos consecutivos de esa competencia. Ningún otro futbolista ha conseguido marcar en cinco mundiales ni en cinco Eurocopas diferentes, logros que solo él ha hecho posibles. Ha disputado 197 partidos en competiciones de clubes de la UEFA, y 183 en la Champions, más que nadie. En su selección, es el jugador con más partidos con Portugal (222) y el que más victorias ha conseguido con su país (138). Para cerrar su lista de hazañas, se anota un récord que parece de ciencia ficción: es el primer jugador en toda la historia en anotar al menos 100 goles con cuatro equipos distintos. El número seguramente impresiona, pero lo que más sorprende es su vigencia. Cristiano suma 18 temporadas consecutivas anotando 30 o más goles, un registro de longevidad y disciplina que no tiene igual. Desde 2007, cuando marcó 34, hasta hoy, el portugués no ha dejado de producir goles como si el paso del tiempo se detuviera en sus pies.

“Trabajé con muchos genios, pero ninguno como él. Tiene un hambre de ganar increíble. Cada día busca ser mejor. No necesita hablar mucho: lo demuestra todo”, confesó el seleccionador Roberto Martínez tras el partido, con admiración ante lo evidente, Ronaldo no conoce el punto final. El propio Cristiano, más sereno, escribió en sus redes sociales: “No es ningún secreto que representar a la selección significa mucho para mí. Estoy muy orgulloso de haber alcanzado esta marca única con Portugal. Gracias a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para cerrar la clasificación para el Mundial!”. Portugal aún tiene dos compromisos por delante, ante Irlanda y Armenia, para sellar su boleto al Mundial 2026, y Cristiano seguramente aprovechará para aumentar la cuenta y pronto alcanzar los 1.000 goles. Pero más allá de los resultados, la historia que sigue contando Cristiano parece más grande que cualquier marcador. A los 40 años, mientras otros piensan en despedidas, él sigue acumulando cifras que redefinen la palabra leyenda.