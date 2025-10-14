Se confirma una baja más en la Sub-20 para enfrentar a Argentina en la semifinal del Mundial, y es una ausencia de peso: serán tres en total

La Selección Colombia Sub-20 enfrenta un momento decisivo en su sueño mundialista. Desde Chile, fuentes cercanas al combinado nacional confirmaron que Jordan Barrera se suma a la lista de ausentes para el duelo de este miércoles frente a Argentina (6:00 p.m.), en la semifinal del Mundial Sub-20, un encuentro histórico en el que la Tricolor buscará alcanzar su primera final en esta categoría.
El equipo dirigido por César Torres no podrá contar con tres de sus futbolistas titulares habituales: Néiser Villarreal, Carlos Sarabia y Jordan Barrera. Tres nombres fundamentales en el engranaje del conjunto cafetero, que hasta ahora había mantenido un rendimiento sólido y equilibrado en todas sus líneas.
Los casos de Villarreal y Sarabia obedecen a sanciones disciplinarias. Ambos jugadores deberán cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.
