Video | Así fue el gol olímpico que Di María le convirtió a Boca

El argentino, de 37 años, frustró racha victoriosa de Boca al anotar un gol olímpico para Rosario Central en la Liga de su país.

  • Ángel Di María sigue causando sensación en el fútbol a sus 37 años de edad. FOTO X-ROSARIO
Agencia AFP
hace 12 horas
bookmark

Boca Juniors no pudo conseguir su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Clausura de Argentina, pero se llevó un empate 1-1 de su visita el domingo a Rosario Central, que igualó la contienda con un golazo olímpico de Ángel Di María en un entretenido encuentro por la octava fecha. Por Rosario, el colombiano Jaminton Campaz ingresó al minuto 65, mientras que por Boca Frank Fabra fue suplente.

Lea: La ciudad que más equipos de fútbol en el mundo tiene está en Suramérica, ¿cuál es?

En el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, el Xeneize afrontó un riguroso examen ante un rival directo en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Lo hizo en el marco de una semana especial atravesada por la ausencia del entrenador Miguel Ángel Russo, incapacitado durante varios días tras ser internado en una clínica en Buenos Aires por una infección urinaria.

El técnico argentino, de 69 años y que atraviesa su tercer ciclo al mando de los auriazules, se recuperó hace un par de días y acompañó al plantel en su visita al Canalla.

En su ingreso al estadio, se le vio caminando con lentitud y fragilidad, pero fue muy bien recibido en Rosario, donde también es reconocido como ídolo luego de varias temporadas como DT de Central.

“Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías (...) El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Y si yo estoy trabajando es porque tengo el alta (médica) de todo”, dijo Russo en la rueda de prensa posterior al juego.

Paredes alaba “jerarquía” de Di María

El cotejo, como se esperaba, fue parejo y abierto, y Boca abrió la cuenta con un cabezazo de Rodrigo Battaglia (19), pero pronto llegó el empate local en un magnífico tiro de esquina de Di María (24), que coló el balón por encima del arquero Leandro Brey.

“Al final, el empate está bien, fue parejo. Venimos haciendo las cosas bien, creamos muchas ocasiones. Yo juego donde me toque, intento hacer lo mejor dentro de la cancha”, destacó el Fideo.

Di María, de 37 años, tuvo un duelo particular con Leandro Paredes, quien fue su compañero en la selección argentina campeona del mundo en Catar 2022 y en clubes como Paris Saint-Germain y Juventus.

“Primera vez que juego en contra (de él), así que también lo disfruté muchísimo. Obviamente que parte del gol es por la jerarquía que tiene, por la calidad que tiene, porque si no, creo que este partido terminaba 1-0”, afirmó Paredes.

Con este resultado, Boca queda tercero en el grupo A con 13 unidades, dos puntos por debajo de los líderes Unión y Barracas Central.

