Video | Así fue el gol olímpico que Di María le convirtió a Boca

Boca Juniors no pudo conseguir su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Clausura de Argentina, pero se llevó un empate 1-1 de su visita el domingo a Rosario Central, que igualó la contienda con un golazo olímpico de Ángel Di María en un entretenido encuentro por la octava fecha. Por Rosario, el colombiano Jaminton Campaz ingresó al minuto 65, mientras que por Boca Frank Fabra fue suplente.
Lea: La ciudad que más equipos de fútbol en el mundo tiene está en Suramérica, ¿cuál es?
En el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, el Xeneize afrontó un riguroso examen ante un rival directo en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Lo hizo en el marco de una semana especial atravesada por la ausencia del entrenador Miguel Ángel Russo, incapacitado durante varios días tras ser internado en una clínica en Buenos Aires por una infección urinaria.