Morelos firmó por tres años con Nacional: a quién le quitará el puesto en la titular; Matheus también está listo

La novela llegó a su punto final. Después de meses de rumores, silencios, idas y vueltas jurídicas, Atlético Nacional y Alfredo Morelos sellaron un acuerdo que, en el fondo, siempre estuvo ahí. Solo faltaba la última luz verde. Y llegó. El departamento jurídico del club verdolaga, tras revisar minuciosamente toda la documentación relacionada con la reclamación contractual del delantero ante Santos de Brasil, dio vía libre para que Nacional pudiera firmar sin riesgos. Con ese aval, el camino quedó despejado y el regreso del ‘Búfalo’ se hizo oficial. El delantero cordobés, de 29 años, arriba como agente libre y firmó un contrato por tres años, convirtiéndose automáticamente en pilar estelar del proyecto que lidera Diego Arias para el 2026. Un fichaje que no solo tiene peso futbolístico, sino también emocional: Morelos representa gol, carácter y una conexión especial con la hinchada, que nunca dejó de soñar con verlo otra vez vestido de verde.

De esa manera, Morelos ya se encuentra en la Sede Deportiva de Guarne, entrenando de manera diferenciada, enfocado en trabajos de readaptación física para ponerse a tono lo antes posible. El plan es claro: llegar en plenitud para competir en el inicio de la nueva etapa. La ilusión no es gratuita. Morelos viene de un 2025 sobresaliente, en el que firmó números que hablan por sí solos: 21 goles y 14 asistencias en 64 partidos. Producción, regularidad y liderazgo. Estadísticas que explican por qué Nacional fue paciente, insistente y estratégico hasta lograr su contratación. De esa manera, el ataque verdolaga promete un salto de calidad, justo después de haber mostrado su poder ofensivo en la contundente goleada 4-0 ante Boyacá Chicó. Eso sí, el regreso del ‘Búfalo’ también trae decisiones difíciles. Con su retorno a la titular, el sacrificado respecto al equipo que goleó a Chicó sería Dairon Asprilla, una muestra clara de la competencia interna que empieza a tomar forma en el plantel. Un “dolor de cabeza” bendito para Diego Arias, que empieza a tener alternativas reales en cada línea.

Y las buenas noticias no terminan ahí. Matheus Uribe ya está habilitado para jugar tras cumplir la fecha de sanción que tenía pendiente. Su regreso abre un nuevo dilema táctico: Arias deberá decidir si mantiene a Juan Manuel Zapata en el once inicial o si sacrifica a Edwin Cardona o Juan Manuel Rengifo para darle lugar al volante de experiencia internacional. Cualquiera sea la decisión, el nivel del mediocampo promete intensidad, manejo y jerarquía. En el horizonte también aparece Jorman Campuzano, quien regresaría en aproximadamente un mes. El técnico verde deberá analizar en qué esquema encaja mejor su presencia, considerando el equilibrio defensivo y la salida limpia desde atrás. Lejos de ser un problema, este panorama confirma que Nacional empieza a tener lo que tanto necesitó en temporadas pasadas: herramientas.