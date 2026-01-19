Morelos firmó por tres años con Nacional: a quién le quitará el puesto en la titular; Matheus también está listo

La novela llegó a su punto final. Después de meses de rumores, silencios, idas y vueltas jurídicas, Atlético Nacional y Alfredo Morelos sellaron un acuerdo que, en el fondo, siempre estuvo ahí. Solo faltaba la última luz verde. Y llegó. El departamento jurídico del club verdolaga, tras revisar minuciosamente toda la documentación relacionada con la reclamación contractual del delantero ante Santos de Brasil, dio vía libre para que Nacional pudiera firmar sin riesgos. Con ese aval, el camino quedó despejado y el regreso del ‘Búfalo’ se hizo oficial.
El delantero cordobés, de 29 años, arriba como agente libre y firmó un contrato por tres años, convirtiéndose automáticamente en pilar estelar del proyecto que lidera Diego Arias para el 2026. Un fichaje que no solo tiene peso futbolístico, sino también emocional: Morelos representa gol, carácter y una conexión especial con la hinchada, que nunca dejó de soñar con verlo otra vez vestido de verde.