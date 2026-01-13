A Marino lo esperan en Boca y Nacional aguarda por Morelos

Si en Boca Juniors hay expectativa por la llegada de Marino Hinestroza, quien luciría el dorsal 18 en la espalda, el mismo que utilizó su compatriota Frank Fabra hasta irse libre a fin de año del elenco argentino, en Atlético Nacional la ansiedad crece por la continuidad de Alfredo Morelos y el arribo de nuevos refuerzos.

A Morelos no se le vio en el reciente video de pretemporada que subió el club verdolaga a sus redes sociales, lo cual generó malestar entre los hinchas del equipo paisa.

Según informó el periodista Emiliano Radd, en SportsCenter de Espn y quien lleva más de 20 años de trayectoria informando sobre el club xeneize, Hinestroza, extremo de 23 años y quien desde hace un buen tiempo deseaba tener en su equipo Juan Román Riquelme, llegó a un acuerdo con dicho plantel por cuatro años y por una cifra cercana a los 5 millones de dólares.

A la espera de su confirmación oficial, Marino sería el sexto extranjero –cifra permitida– en Boca, junto a Edinson Cavani (Uruguay), Carlos Palacios (Chile), Williams Alarcón (Chile, y pendiente de adquirir nacionalidad argentina), Ander Herrera (España), y Marcelo Saracchi (Uruguay, y a préstamo en el Celtic de Escocia).

Entre tanto, en Nacional, que tenía vendidos hasta la mañana de este miércoles 16 mil abonos, ya se ven en trabajos hombres como Kevin Cataño (venía del Real Cundinamarca), Samuel Velásquez (Tolima), Milton Casco (River Plate), Nicolás Rodríguez (Orlando City) y Emilio Aristizábal (Fortaleza), y referentes del club como David Ospina, William Tesillo, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, entre otros, pero la hinchada pide más contrataciones de cara a un semestre donde tiene retos en el plano nacional como internacional.

En referencia a Morelos, de 29 años y quien suma 32 goles y 16 asistencias con el cuadro verdolaga, el delantero tiene diferencias legales con Santos por el pago de salarios. Tampoco entraría en los planes del club brasileño, que cuenta con Neymar y ahora con Gabriel Barbosa “Gabigol”.

Ante su situación, el deportista habría interpuesto una demanda ante la FIFA que le permitiera ser jugador libre. Esa respuesta ha tardado en llegar, y, por tanto, es incierto si el jugador pueda competir desde este sábado en el debut del cuadro antioqueño en la Liga Betplay 1-2026.