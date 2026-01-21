Más allá del negocio: Féder Rivas, otro que va a Europa gracias al trabajo formativo de Nacional

El fútbol formativo de Atlético Nacional vuelve a dejar su huella en Europa. Esta vez, el protagonista es Féder Luis Rivas Correa, juvenil colombiano que fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Torino FC, uno de los clubes históricos del fútbol italiano. Un paso enorme para un futbolista que apenas comienza a escribir su historia, pero que ya da señales claras de estar preparado para competir en escenarios mayores.

Rivas nació en San Antero, Córdoba, tierra costeña de talento silencioso y sueños grandes. Es categoría 2008, tiene 18 años recién cumplidos y se desempeña principalmente como extremo y volante ofensivo, posiciones en las que destaca por su velocidad, su capacidad para romper líneas y su lectura del juego en el último tercio del campo. Sin embargo, su versatilidad ha sido una de sus grandes virtudes: en el Sudamericano Sub-17 de 2024 defendió los colores de la Selección Colombia jugando como lateral, mostrando disciplina táctica y una madurez poco habitual para su edad.

Ese torneo fue una vitrina clave. No solo por la exigencia competitiva, sino porque permitió ver a un jugador con proceso, con fundamentos sólidos y con una capacidad evidente para adaptarse a distintos roles. Rivas no es solo talento natural; es un futbolista que entiende el juego, que aprende rápido y que sabe que el crecimiento pasa por el sacrificio.

Parte importante de ese proceso se forjó en Atlético Nacional, club que en los últimos años ha consolidado su nombre como una de las canteras más respetadas del país y de la región. El equipo verdolaga no solo forma jugadores para el torneo local, sino que los prepara para competir en el exterior, y los números respaldan esa realidad.