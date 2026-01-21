Más que un fichaje: Eduard Bello y la tradición venezolana en Nacional

La llegada de Eduard Bello a Atlético Nacional no es una más dentro del mercado de fichajes. El extremo venezolano aterriza en Medellín con una responsabilidad clara: mantener el buen legado que los futbolistas de su país han construido en el club verdolaga, una historia que, salvo una excepción, ha dejado más satisfacciones que deudas.
Antes de Bello, cinco venezolanos vistieron la camiseta de Nacional: José Manuel Rey, Jorge Rojas, Alejandro Guerra, Ronaldo Lucena y Eric Ramírez. De ellos, solo Lucena quedó en deuda, en gran parte por su juventud y las lesiones que frenaron su proceso. Los demás, cada uno en su contexto, cumplieron y dejaron huella.
