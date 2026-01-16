x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Quién es Eduard Bello, el vinotinto de los goles importantes que llegará a Atlético Nacional?

Atlético Nacional está a un paso de confirmar la llegada del venezolano Eduard Bello, un atacante con recorrido internacional y fama de aparecer en los momentos decisivos.

  • Eduard Bello es hombre importante de la selección venezolana. FOTO GETTY
    Eduard Bello es hombre importante de la selección venezolana. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
bookmark

Atlético Nacional está a pocos pasos de confirmar la incorporación del venezolano Eduard Bello, a la espera de que complete satisfactoriamente los trámites correspondientes a los exámenes médicos. Su nombre no es ajeno al fútbol sudamericano ni mucho menos a las noches de alta tensión con la camiseta de la Vinotinto. Pero, ¿quién es este atacante de 30 años que se sumará al proyecto verdolaga?

Eduard Bello nació el 20 de agosto de 1995 en Cúa, estado Miranda, y desde muy joven mostró condiciones para el fútbol profesional. Su debut se dio en 2013, cuando apenas tenía 18 años, con Yaracuyanos FC, iniciando así una carrera marcada por la constancia, la movilidad ofensiva y, sobre todo, la aparición en momentos decisivos.

Tras sus primeros pasos, Bello se consolidó en el Carabobo Fútbol Club, donde firmó una de sus etapas más productivas en Venezuela, anotando 25 goles y convirtiéndose en una pieza clave del equipo. Ese rendimiento le abrió la puerta a su primera experiencia internacional.

En enero de 2018 llegó al Deportes Antofagasta de Chile, club en el que permaneció cuatro temporadas y dejó una huella importante: 33 goles y el rótulo de tercer máximo goleador histórico de la institución. En el fútbol chileno terminó de madurar su juego, ganando experiencia en competencias internacionales y mostrando una versión más completa.

En 2022 dio el salto al fútbol mexicano para vestir la camiseta del Mazatlán FC, donde sumó nueve goles a lo largo de tres temporadas. Aunque su paso por México fue más discreto en números, mantuvo regularidad y continuidad, elementos que han sido una constante en su carrera.

Para muchos aficionados, sin embargo, Eduard Bello es recordado por sus goles con la selección venezolana. Especialmente por sus anotaciones en Eliminatorias Sudamericanas, como el tanto frente a Ecuador y la recordada chilena ante Brasil, acciones que le dieron notoriedad internacional y reforzaron su reputación como un futbolista que aparece en escenarios de máxima exigencia.

En 2024, Bello tuvo un breve paso por Barcelona de Guayaquil, donde marcó dos goles en 15 partidos, antes de continuar su carrera en la Universidad Católica de Chile, equipo en el que volvió a tener protagonismo al registrar siete goles en 31 encuentros.

Desde lo futbolístico, Bello es un atacante versátil: puede desempeñarse como extremo por ambas bandas o como número 9, una característica que encaja en la búsqueda de alternativas ofensivas de Atlético Nacional. Su experiencia internacional, su recorrido en selecciones y su capacidad para aparecer en momentos clave son factores que explican el interés del club verdolaga.

A la espera de la confirmación oficial, Nacional se prepara para sumar a un jugador con recorrido, madurez competitiva y un perfil que puede aportar tanto desde el inicio como desde la rotación. Eduard Bello llega con la etiqueta de los goles importantes y con el desafío de escribir un nuevo capítulo de su carrera en uno de los clubes más exigentes del continente.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida