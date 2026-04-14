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Bayern de Múnich vs. Real Madrid: ¿Permitirán Lucho Díaz y su equipo alemán el milagro de los galácticos españoles?

Con la ventaja de 2-1 obtenida en el Bernabéu gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane, el Bayern de Múnich recibe este miércoles 15 de abril al Real Madrid en un Allianz Arena. Hora del juego y por dónde seguirlo.

  • El colombiano Luis Díaz y el brasileño Vinícius Jr, aporte suramericano en el superclásico de la Champions. FOTOS GETTY
    El colombiano Luis Díaz y el brasileño Vinícius Jr, aporte suramericano en el superclásico de la Champions. FOTOS GETTY
hace 1 hora
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El enfrentamiento que más veces se ha repetido en la historia de la Champions League vive este miércoles su capítulo número 30. La cita es en el estadio Allianz Arena de Múnich, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia), con la presencia del guajiro Luis Díaz como titular. La pregunta que todos se hacen es: ¿permitirá el Bayern la remontada del Real Madrid en la disputa por un cupo a las semifinales?

Ante su público y en medio de una espectacular temporada, el conjunto de Baviera quiere callar, con fútbol, las voces de los merengues que están convencidos de seguir firmes en el camino por el título del torneo de clubes más prestigioso de Europa. Las declaraciones del entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, difundidas en la página oficial de la UEFA, dan cuenta de la convicción que tiene su equipo —que suma 15 coronas de Champions frente a las 6 del Bayern— para este duelo:

“Tengo jugadores con mucha personalidad; lo primero que dijeron fue que vamos a ganar allí. Están convencidos, y yo también. Lo daremos todo. Somos el Real Madrid, no hay miedo. Sabemos la dificultad del rival y el contexto, pero vamos a por ello”.

Lea aquí: Lucho marcó en el Bernabéu y puso a soñar al Bayern: vea aquí los goles

El estratega reiteró este martes que su elenco no necesita un milagro: “Ya hemos jugado bien en este estadio. En el partido de ida su portero estuvo excepcional, pero cualquiera que conozca al Real Madrid sabe que no necesitamos milagros”.

Si bien el club español cuenta con las armas para buscar la hazaña —anunciando en su formación inicialista a Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinícius Júnior—, al frente tendrá un adversario que atraviesa un momento estelar. El Bayern está dispuesto a imponerse con una nómina de lujo integrada por Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.

En el duelo de ida, hace ocho días en el Santiago Bernabéu, el Bayern se impuso 1-2 con goles de Díaz y Kane, mientras que el descuento de Mbappé alargó el dramatismo de la serie que se definirá en territorio teutón.

El técnico Vincent Kompany, por su parte, manifestó su respeto por el rival: “Nos estamos preparando para la mejor versión del Madrid, la que se vio contra el Manchester City. Los resultados actuales no reflejan el talento que tienen. Pero nosotros también sabemos cómo hacerles daño. Creo firmemente que podemos ganar; de todo lo demás podemos hablar después”.

Equilibrio de fuerzas entre Bayern y Real Madrid esta temporada

Para tener una referencia del momento de ambos equipos, las estadísticas son claras: en la actual edición de la Champions, el Bayern ha disputado 11 partidos, de los cuales ganó 10 y solo perdió uno (3-1 ante Arsenal como visitante); suma 31 goles (3.1 por partido) y ha recibido 11.

Por su parte, el Real Madrid ha disputado 13 encuentros con 9 victorias y 4 derrotas (ante Liverpool, Manchester City, Benfica y Bayern), con 30 goles a favor (media de 2.31 por partido) y 16 en contra. Curiosamente, ninguno de los dos equipos suma empates hasta ahora en el certamen.

Lea también: Luis Javier Suárez buscará la remontada con el Sporting ante Arsenal en los cuartos de Champions

¿Cuáles son las claves del partido, según la Uefa?

-El Real Madrid ganó las últimas cuatro eliminatorias a doble partido contra el Bayern.

-El conjunto bávaro solo ha perdido uno de sus últimos 28 duelos en casa en la Liga de Campeones (22 victorias y 5 empates), y ha ganado los 5 disputados en su estadio esta temporada.

-El equipo alemán no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro juegos de local contra el Madrid en torneos continentales. Antes de esta racha, el Bayern dominaba el historial en Múnich con 9 victorias y un empate en sus primeros 10 enfrentamientos.

-El juego se podrá ver por ESPN.

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