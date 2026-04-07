Lucho marcó en el Bernabéu y puso a soñar al Bayern: vea aquí los goles

Los ojos del mundo del fútbol se centran esta semana en los partidos de ida de la Uefa Champions League. Ayer se jugaron los primeros dos juegos de esta instancia: Real Madrid vs Bayern Múnich, y Sporting CP vs Arsenal, ambos con presencia criolla. En el mítico estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, se vivió un duelo lleno de emociones de principio a fin. Bayern Múnich cumplió con las expectativas, pues si bien el equipo blanco es el máximo ganador de la competición, es el club alemán el que goza de mejor presente, firmando una temporada histórica en el fútbol alemán y que ha ganado 10 de 11 partidos esta temporada en la Liga de Campeones.

Lucho abrió el marcador

Primera vez en el gramado del Bernabéu, primer gol. Así fue la noche de Luis Díaz, quien tuvo un trabajo más importante sin la pelota, marcando las subidas al ataque del lateral Trent Alexander Arnold. Aunque tuvo un compromiso más táctico y aplicado al orden, cuando tuvo que aparecer para definir, lo hizo a la perfección; al minuto 41 de juego, definió al palo izquierdo del arquero Andrey Lunin tras recibir un pase filtrado de Gnbary después de una gran elaboración del equipo. Luis Fernando Díaz Marulanda silenció así el Santiago Bernabéu, y consiguió la ventaja en un momento clave del partido justo antes del descanso. Díaz suma 5 goles y 3 asistencias en 9 partidos disputados en esta edición de Champions.

La segunda parte del partido comenzó con una asfixiante presión del Bayern sobre los jugadores del Madrid, consiguiendo de esta manera recuperar un balón en campo rival por parte de Pavlovich, quien entregó la pelota a Michael Olise y este se la dejó servida en la media luna del área al goleador Harry Kane, quien llegó a 11 goles en 10 presentaciones en la competición.

Con los cambios realizados por el entrenador Álvaro Arbeloa, el Real Madrid mejoró mucho en la fluidez de su juego, principalmente con la presencia de Jude Bellingham, que ingresó por el juvenil Thiago Pitarch. Un Madrid que salió a buscar marcar y evitar la goleada, se encontró de frente con el histórico guardameta Manuel Neuer, que fue un verdadero “muro”.

Neuer tuvo 9 atajadas durante todo el compromiso, 6 de ellas a Kylian Mbappé. El portero teutón de 41 años dio una exhibición digna de su leyenda, sin embargo, no pudo hacer nada frente al remate a quemarropa de Mbappé después de un pase de la muerte de Arnold al minuto 74.

“Me siento bien jugando, sé que son muchos partidos, pero cada juego es un reto y eso es bonito. Físicamente me siento brutal; trataré de recuperarme al máximo para lo que viene”, comentó Luis Díaz en conversación con ESPN. El Clásico Europeo culminó en ventaja parcial para el Bayern de un gol, la cual tendrá que defender en la vuelta de esta llave en el Allianz Arena el próximo miércoles 15 de abril desde las 2:00 p. m. hora de Colombia. Por su parte, Luis Díaz obtuvo una calificación, según Sofascore, de 6.8, marcó un gol, completó 36 de 41 pases (88%) y completó 4 regates.

Suárez a todo o nada en Londres

Sporting de Lisboa, equipo del delantero de la Selección Colombia, Luis Javier Suárez, quien jugó los 90 minutos cayó condición de local ante Arsenal. Los primeros 45 minutos fueron divididos. El Sporting se pudo poner en ventaja al minuto 12 cuando el uruguayo Maximiliano Araujo remató al travesaño; después de esa jugada, hasta los últimos minutos, todo fue del Arsenal. Los dirigidos por Mikel Arteta no fueron punzantes en cada ataque, a pesar de esto, mantuvieron el balón en territorio rival durante el primer tiempo y gran parte del segundo.

Luis Suárez registra 5 goles y 2 asistencias en esta edición de Liga de Campeones. FOTO: Getty

Luis Suárez tuvo un partido complicado; no jugó mal, sin embargo, su función no fue definir y posicionarse en el mejor lugar para rematar como normalmente lo hace en el fútbol portugués. El samario fue el faro en el frente de ataque, aguantando la pelota y luchando constantemente con los centrales de Arsenal. Al minuto 90, Kai Havertz definó con frialdad tras pase de Martinelli y le dio la ventaja al Arsenal. Luis Suárez finalizó, según Sofascore, con un aceptable 7.0, remató una vez al arco y completó 8 de 12 pases en campo rival.