Brayan León, exjugador del DIM, es el futbolista más valioso de la Liga Profesional de Sudáfrica

El Observatorio de Fútbol CIES, entidad especializada en este deporte, reveló este jueves 8 de octubre su más reciente informe sobre los futbolistas con mayor valor estimado de mercado en la South African Premiership, liga profesional de Sudáfrica.
Este importante escalafón en el fútbol profesional africano lo encabeza el delantero colombiano Brayan León Muñiz, de 25 años, exjugador del Independiente Medellín, Junior y Deportivo Pereira, cotizado en 7.53 millones de euros.
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