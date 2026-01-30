Definidos los playoffs de la Champions: ¿cómo les fue a los colombianos? A uno le toca frente al Real Madrid

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva. Este viernes se realizó el sorteo que definió los cruces de los playoffs o 16avos de final del torneo, instancia en la que varios futbolistas colombianos tendrán un papel protagónico y en la que incluso se dará un interesante duelo entre defensores de la Selección Colombia.

Uno de los enfrentamientos más llamativos será el Juventus vs. Galatasaray, serie que enfrentará a Juan Cabal y Dávinson Sánchez, dos zagueros habituales en las convocatorias del combinado nacional, lo que garantiza un cruce de alto nivel en la línea defensiva.

Otro duelo destacado será el de Real Madrid vs. Benfica, un enfrentamiento que se repite en instancias recientes del certamen. En el conjunto portugués se espera la presencia del mediocampista colombiano Richard Ríos, quien podría estar disponible para disputar esta exigente serie ante el club más ganador de Europa.

Por su parte, el Qarabag volverá a medirse ante un rival inglés. En esta ocasión enfrentará al Newcastle, equipo que contará con los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina, quienes buscarán dar la sorpresa frente a uno de los clubes más fuertes de la Premier League.