Quién es Ali Moshiri, el petrolero que convenció a Trump de apostar por Delcy Rodríguez y no por Machado, según WSJ

Meses antes de que comandos estadounidenses capturaran al dictador venezolano Nicolás Maduro, ese 3 de enero de 2026, en una operación militar relámpago, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos buscó consejo en una fuente poco convencional, un veterano del negocio petrolero.
Se trataba de Ali Moshiri, exejecutivo de Chevron con décadas de experiencia en Venezuela y una red de contactos en el país difícil de igualar por cualquier otro lider empresarial.
Su diagnóstico terminó influyendo en la estrategia del Gobierno Trump para la etapa posterior a Maduro.
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Según reveló el diario The Wall Street Journal, Moshiri aconsejó a la Casa Blanca que mantener en el poder a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del gobierno chavista, sería una apuesta más estable que entregar el control del país a la líder opositora María Corina Machado.
Su argumento fue que la oposición venezolana no tenía control sobre el aparato de seguridad del Estado ni sobre la infraestructura petrolera del país vecino.
Por eso, intentar instalar a Machado en el poder, advirtió Moshiri, podía terminar repitiendo los errores de Estados Unidos en Irak y Afganistán.
La recomendación fue polémica, como lo retrataron analistas en redes sociales, al permitir que Rodríguez liderara la transición garantizaría continuidad institucional y, sobre todo, el flujo del petróleo venezolano.
Ese análisis terminó incluido en un informe secreto de la CIA que llegó al despacho del presidente Donald Trump.
Horas después de la operación que derrocó a Maduro, el propio Trump pareció confirmar esa línea estratégica. Declaró que sería “muy difícil” que Machado asumiera el poder y calificó a Rodríguez como una figura “magnífica”.
La decepción cundió en el entorno de la líder opositora, quien pese a reunirse en varias ocasiones con Trump e incluso regalarle la medalla del Premio Nobel, no consiguió su apoyo.
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