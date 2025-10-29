Fin del sueño en Marruecos: Japón goleó a Colombia y la eliminó del Mundial Sub-17 Femenino

La Selección Colombia Femenina Sub-17 cerró su participación en el Mundial de Marruecos con una dura derrota ante Japón, que la superó de manera contundente 4-0 en los octavos de final. A pesar del resultado, el balance general deja sensaciones de crecimiento y aprendizaje para un grupo joven que volvió a instalar al país entre las 16 mejores selecciones del mundo.
El partido ante las niponas fue exigente de principio a fin. Las japonesas mostraron una superioridad táctica y técnica que marcó la diferencia en el marcador. Los goles fueron obra de Noa Fukushima, autora de un doblete, Konoha Nakamura y Ua Ono, quienes sellaron la clasificación asiática y el adiós de la Tricolor.