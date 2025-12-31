x

Denuncian extralimitación de funciones del ministro de Educación y grave vulneración a la autonomía de la UdeA

El diputado Luis Peláez denuncia intervención del Gobierno en la UdeA y anuncia acciones legales. Alerta que el Ministerio de Educación vulneró la autonomía universitaria al remover al rector.

  • La remoción quedó formalizada mediante una resolución emitida el 29 de noviembre, firmada por el ministro de Educación, en la que se responsabiliza al rector John Jairo Arboleda de no cumplir con las obligaciones de mejoramiento ordenadas por esa cartera a mediados del año. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 6 horas
La Universidad de Antioquia, la principal institución pública del departamento, quedó en el centro de una fuerte controversia política y jurídica.

El diputado Luis Peláez denunció una extralimitación de funciones del Ministerio de Educación y una grave vulneración de la autonomía universitaria, tras la decisión del Gobierno Nacional de remover al rector John Jairo Arboleda.

Según el corporado, la medida representa un precedente peligroso para la educación pública regional y para el autogobierno universitario consagrado en la Constitución.

Entérese: Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar?

Comunicado del diputado Luis Peláez.
Resolución del Ministerio de Educación que desató la polémica en la UdeA

El rechazo se centra en la Resolución 025421, expedida el 29 de diciembre de 2025 y firmada por el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, mediante la cual se ordena el reemplazo del rector de la Universidad de Antioquia.

Para Peláez, el acto administrativo incurre en una posible desviación de poder y en una violación del debido proceso, al intervenir directamente en decisiones que, según los estatutos, corresponden al Consejo Superior Universitario.

Es un golpe a la democracia universitaria que el Gobierno Nacional suplante la voluntad del Consejo Superior”, afirmó el diputado.

En contexto: Así es como Petro intenta tomarse las universidades públicas del país

Diputado Luis Peláez anuncia acciones jurídicas para frenar la decisión

El corporado fue enfático en que la medida es desproporcionada y constituye una intervención directa del Ejecutivo en el gobierno autónomo de la mayor institución académica del departamento.

“No permitiremos que, bajo el amparo de la Ley 1740, se desconozcan los estatutos de nuestra Alma Máter. Agotaremos todas las vías legales, incluyendo la acción de nulidad ante el Consejo de Estado, para defender la esencia democrática de la Universidad de Antioquia”, señaló Peláez.

El diputado aseguró que su objetivo es frenar la vulneración de la autonomía universitaria y revertir la remoción del rector mediante mecanismos jurídicos.

Puede conocer: Universidad de Antioquia responde a ultimátum del Ministerio de Educación: “generan un clima de zozobra”

Rechazo desde la Gobernación de Antioquia a la remoción del rector

La decisión también fue duramente cuestionada por la Gobernación de Antioquia. El gobernador, Andrés Julián Rendón, calificó la actuación del Gobierno Nacional como una usurpación de funciones.

“Petro actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de acometer funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional”, expresó Rendón, quien comparó esta intervención con decisiones similares adoptadas por el Ejecutivo en entidades como la EPS Savia Salud y la caja de compensación Comfenalco.

Desde la Gobernación se anticiparon acciones legales para revertir la decisión.

Argumentos del Ministerio y nombramiento del rector encargado

La remoción quedó formalizada mediante una resolución emitida el 29 de noviembre, firmada por el ministro de Educación, en la que se responsabiliza al rector John Jairo Arboleda de no cumplir con las obligaciones de mejoramiento ordenadas por esa cartera a mediados del año.

En su reemplazo fue designado Héctor Iván García García, por un período de un año.

El documento oficial señala textualmente: “Reemplazar, hasta por el término de un año, prorrogable por una sola vez, al señor Jhon Jairo Arboleda Céspedes (...) de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 y con fundamento en la parte motiva del presente acto administrativo, sin perjuicio de las investigaciones administrativas y las sanciones a que haya lugar”.

Además: Las cuentas que encendieron el debate por las finanzas de la U. de A., ¿un estudiante cuesta 52 millones?

