x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Conmoción en el mundo del Vallenato: hallan sin vida al exmanager de Diomedes Díaz, en Santa Marta

El exmanager fue hallado por lancheros en un cerro de Santa Marta. Aquí los detalles del caso.

  • Manuel José Páez, representó durante varios años, especialmente en la década de 2000 hasta el año 2013. FOTO: Instagram de Manuel José Páez
    Manuel José Páez, representó durante varios años, especialmente en la década de 2000 hasta el año 2013. FOTO: Instagram de Manuel José Páez
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 8 horas
bookmark

El Vallenato está de luto. En las últimas horas fue hallado sin vida Manuel José Páez Álvarez, reconocido por haber sido durante años el exmanager de Diomedes Díaz. El cuerpo de Páez fue encontrado en el cerro que comunica el balneario de Inca Inca con el sector turístico de El Rodadero, ubicado al sur de Santa Marta.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cuerpo fue encontrado por lancheros y prestadores de servicios turísticos que transitaban por el lugar, quienes lo hallaron tendido boca abajo y sin signos vitales.

Puede leer: Revelan el último video de Martín Elías, grabado 15 minutos antes de su fatal accidente en 2017

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Armada Nacional con sede en Santa Marta, así como funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que realizaron el levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.

Según medios regionales, la primera hipótesis sobre su muerte apunta a que Páez Álvarez estaba realizando senderismo y al parecer, habría perdido el equilibrio y caído por una zona de difícil acceso. Por el momento, las autoridades aún no confirman la causa exacta del fallecimiento, pero el caso continua bajo investigación para esclarecer lo sucedido.

Le puede interesar: Urabá despide a Eustiquia Amaranto, la abuela del bullerengue, quien murió a los 98 años

Pronunciamientos sobre su muerte

La cuenta oficial “Diomedes Díaz Vive” emitió un sentido comunicado, expresando las condolencias hacia la familia de Páez y resaltando el legado que tuvo este para la industria musical en Colombia y especialmente para Santa Marta.

Trayectoria en el Vallenato

Manuel José Páez Álvarez fue una figura clave para el mundo del Vallenato, especialmente recordado por haber sido una pieza fundamental en la carrera del cantante vallenato Diomedes Díaz Maestre, a quien representó durante varios años, especialmente en la década de 2000 hasta el año 2013.

Entérese: ¿Cuáles cantantes exitosos de vallenato han fallecido por muerte natural en los últimos años?

En ese rol, se encargó de cerrar contratos, organizar giras y acompañar de cerca la carrera artística del “Cacique de La Junta”. Además de su trayectoria en la música, Páez Álvarez vivía en Santa Marta, donde era residente del barrio Villas de Santa Cruz y era padre de tres hijos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue Manuel José Páez Álvarez?
Fue el exmanager del cantante vallenato Diomedes Díaz y una figura clave en la organización de su carrera artística durante varios años.
¿Dónde fue hallado su cuerpo?
En un cerro que comunica el balneario de Inca Inca con el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta.
No. Las autoridades investigan el caso y, por ahora, manejan como hipótesis preliminar una posible caída accidental.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida