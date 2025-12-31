Así despide el mundo al 2025: celebraciones de Año Nuevo bajo guerras, crisis climática y tensiones políticas

Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron el miércoles en los países del Pacífico, que dijeron adiós a un convulso 2025 marcado por conflictos como el de Gaza y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El año que termina fue, además, uno de los más cálidos jamás registrados, con temperaturas sofocantes que avivaron incendios forestales en Europa y provocaron sequías en África y lluvias devastadoras en el sudeste asiático.
Naciones del Pacífico como Kiribati y Samoa fueron las primeras en brindar por el 2026, seguidas de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington se iluminó con fuegos artificiales.