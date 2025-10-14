Con Montero y sin James, Colombia empata sin goles ante Canadá

La Selección Colombia tiene lista su formación titular para el amistoso frente a Canadá, y el once anunciado por Néstor Lorenzo no ha pasado desapercibido. El técnico argentino, que ha mostrado un estilo de juego sólido y una línea de continuidad con los hombres de confianza que le respondieron en Eliminatorias y Copa América, sorprendió con varios nombres que abren nuevas ilusiones y debates entre los aficionados. El equipo formará con Álvaro Montero en el arco; una defensa compuesta por Andrés Román, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica; en el mediocampo estarán Juan Portilla y Richard Ríos como volantes de equilibrio, con Juan Fernando Quintero como conductor del juego. En el frente de ataque, la velocidad y el desequilibrio serán protagonizados por Jaminton Campaz, Luis Díaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández. Puede leer: Medio millón de habitantes y una Liga de 100 equipos: así se gestó la histórica clasificación de Cabo Verde a Norteamérica 2026

Montero, el elegido bajo los tres palos

La primera gran novedad está en el arco. Álvaro Montero será titular en lugar de Camilo Vargas o David Ospina. El guardameta guajiro ha sido cuestionado por su falta de minutos en el Vélez Sarsfield argentino. Su inclusión representa una señal clara de que Lorenzo mantiene abierta la competencia por el puesto. Una zaga con liderazgo y firmeza En defensa, la presencia de Lucumí y Dávinson Sánchez mantiene la base de seguridad que el equipo ha consolidado en los últimos meses. Ambos centrales vienen con continuidad en Europa y ofrecen potencia física, juego aéreo y buena salida con balón. A sus costados, la titularidad de Andrés Román por derecha y Johan Mojica por izquierda introduce matices interesantes: Román aporta profundidad y velocidad, mientras que Mojica vuelve a tener una oportunidad para demostrar su despliegue ofensivo y su experiencia internacional.