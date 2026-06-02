Daniel Muñoz pide mesura antes del Mundial: “Hay que poner más humildad y sacrificio”

“El balance es positivo. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero con el correr de los días vamos a estar mejor. Tengo fe de que vamos a llegar muy bien al Mundial”, sostuvo Lorenzo en rueda de prensa el lunes.

Antes, los pupilos de Lorenzo tendrán un último juego amistoso, contra Jordania este 7 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde, en el Snapdragon Stadium, en San Diego, California.

El debut de la Tricolor será el 17 de junio frente a Uzbekistán, a las 9:00 de la noche, en el estadio Azteca de Ciudad de México. Posteriormente enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

Pero más allá de la euforia que despertó la victoria ante Costa Rica 3-1 en partido amistoso disputado en el Estadio El Campín de Bogotá el pasado lunes, en el representativo criollo hay prudencia de cara a lo que será su actuación en el certamen norteamericano que comienza este 11 de junio.

Llegar a territorio norteamericano ganando previo al Mundial les genera y motivación a los jugadores de la Selección Colombia y a su técnico, el argentino Néstor Lorenzo.

Después de otra grata temporada con club inglés Crystal Palace, con el que ganó la Conference League de la Uefa, Daniel Muñoz evidencia más hambre de triunfo, esta vez con la Selección.

Tras el juego ante Costa Rica, el lateral antioqueño de 30 años destacó la emoción que sintió al compartir con los aficionados antes de emprender el viaje hacia la cita orbital, resaltando el significado que tiene representar al país en el máximo escenario del fútbol.

“Fue muy importante cerrar acá para emprender el rumbo hacia una Copa del Mundo. Es felicidad pura estar alrededor de esa multitud, de gente feliz, orgullosa. Esto no tiene precio. Yo creo que eso es lo más motivante para uno como jugador, como persona, llevar estos colores de nuestra bandera. Esperamos que todos juntos, unidos, podamos hacer un lindo papel”, afirmó.

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Muñoz, uno de los futbolistas más regulares del proceso liderado por el técnico Néstor Lorenzo, aseguró que la clasificación mundialista representa la recompensa a años de sacrificio, disciplina y trabajo constante.

“Estar en un Mundial es orgullo. Son días y días, horas y horas, meses y años de puro trabajo, de esfuerzo, dedicación y mucha disciplina. Al final, esa es la recompensa. Yo creo que de lo que tú le das a la vida, la vida te da a ti. Esto es lo que estamos recibiendo de todo el esfuerzo y disciplina que le hemos entregado al fútbol”, expresó.

Sin embargo, el defensor considera que el equipo no debe conformarse con haber alcanzado el objetivo de clasificar. Por el contrario, cree que el grupo está en condiciones de aspirar a metas mucho más ambiciosas.

“Ahora queda poner la estocada final. Hay que poner más humildad, más sacrificio, estar todos unidos, en un mismo sueño, en un mismo sentir. Ese sueño es ser campeones del mundo. ¿Y por qué no?”, manifestó.

El jugador también hizo un llamado a la unión entre la Selección y la afición, recordando la conexión que se generó durante la pasada Copa América (subcampeones) y que, a su juicio, puede convertirse en una de las mayores fortalezas del equipo nacional.

“El día que todo el país se una con el corazón de nosotros, vamos a ser imparables. Eso que sentimos en la Copa América y ese apoyo que se sintió, si volvemos a tener esa conexión con toda la hinchada, con todo el país, nada ni nadie nos va a poder parar”, concluyó.

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