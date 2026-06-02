Daniel Muñoz pide mesura antes del Mundial: “Hay que poner más humildad y sacrificio”

Llegar a territorio norteamericano ganando previo al Mundial les genera y motivación a los jugadores de la Selección Colombia y a su técnico, el argentino Néstor Lorenzo.
Pero más allá de la euforia que despertó la victoria ante Costa Rica 3-1 en partido amistoso disputado en el Estadio El Campín de Bogotá el pasado lunes, en el representativo criollo hay prudencia de cara a lo que será su actuación en el certamen norteamericano que comienza este 11 de junio.
El debut de la Tricolor será el 17 de junio frente a Uzbekistán, a las 9:00 de la noche, en el estadio Azteca de Ciudad de México. Posteriormente enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.
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Antes, los pupilos de Lorenzo tendrán un último juego amistoso, contra Jordania este 7 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde, en el Snapdragon Stadium, en San Diego, California.
“El balance es positivo. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero con el correr de los días vamos a estar mejor. Tengo fe de que vamos a llegar muy bien al Mundial”, sostuvo Lorenzo en rueda de prensa el lunes.