¿Qué dejó el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 y cuándo es el próximo partido?

La mañana colombiana de este martes se llenó de nervios, ilusión y orgullo. En el césped de Doha, la Selección Colombia Sub-17 comenzó su camino en el Mundial de Catar con un desafío mayúsculo: enfrentar a Alemania, el vigente campeón del mundo de la categoría. El duelo terminó 1-1, pero el marcador contó mucho más que un simple punto; narró una historia de resistencia, madurez y fe en el juego colectivo. El partido no pudo empezar de peor manera. Apenas el reloj rozaba los 15 segundos cuando el alemán Toni Langsteiner aprovechó un desconcierto en la defensa tricolor y silenció por un instante a los colombianos que llenaban de color las gradas. Alemania, con su acostumbrada precisión, parecía dispuesta a imponer su jerarquía desde el primer suspiro del encuentro. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de carácter que pocas selecciones juveniles son capaces de exhibir.

Lejos de derrumbarse, los muchachos dirigidos por Freddy Hurtado se reagruparon, levantaron la cabeza y comenzaron a tejer fútbol con paciencia. El balón volvió a circular, los extremos se atrevieron a encarar y el mediocampo, liderado por una camada que juega sin miedo, empezó a discutirle el control del juego a los campeones del mundo. En las tribunas, los cánticos colombianos se alzaban con fuerza, como si cada voz desde la distancia sirviera para empujar a los suyos hacia la reacción.

El primer tiempo terminó con Colombia mereciendo el empate. Faltaba el gol que recompensara la rebeldía, el orden y la entrega de los juveniles tricolores. Y ese premio llegó cuando el segundo tiempo apenas tomaba ritmo. Al minuto 57, Juan José Cataño apareció con temple de veterano para empujar la pelota al fondo y decretar el 1-1. Fue un estallido de alegría, una liberación. El grito de gol se mezcló con el eco de las cornetas amarillas en el estadio, mientras los jugadores abrazaban al autor del empate como si fuera una victoria.

Desde ese instante, el duelo se volvió un intercambio de golpes. Alemania, herida en su orgullo, intentó reaccionar con su habitual juego directo, buscando aprovechar cualquier espacio que dejara una Colombia que nunca renunció al ataque. Pero esta vez, la defensa respondió con firmeza y el arquero tricolor tuvo intervenciones decisivas, demostrando que el temple también se defiende con guantes. El reloj avanzaba y el empate empezaba a tener sabor a triunfo. No solo por la calidad del rival, sino porque este debut mostró una Selección con alma, con orden táctico y con la convicción de que puede competir contra cualquiera. En torneos cortos como este, lo esencial es no tropezar en la primera cita, y Colombia lo entendió a la perfección.