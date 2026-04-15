DIM desafía al gigante Flamengo en el Maracaná por Copa Libertadores; conozca las diferencias

El Independiente Medellín visita este jueves (7:30 p.m. hora de Colombia) al multimillonario Flamengo en Río de Janeiro, buscando que el tesón de los jugadores y la estrategia de Alejandro Restrepo pesen más que las billeteras brasileñas en una noche donde el club paisa necesita sumar. En el estadio Maracaná, los rojos enfrentan el reto más difícil, hasta ahora, en este 2026, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.
Luego de ceder un empate (1-1) en el Atanasio Girardot contra Estudiantes de La Plata, el DIM tendrá al frente al vigente campeón del certamen. El “Mengao” es el segundo elenco de mayor valor entre los 32 clasificados: su nómina cuesta 219,2 millones de euros, según Transfermarkt, solo por detrás del Palmeiras (233 millones).
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El promedio de edad del “Fla”, orientado por el portugués Leonardo Jardim, es de 28 años entre su plantilla de 26 jugadores, el mismo promedio que registra el Poderoso. Aunque la mayoría de sus integrantes son figuras, sobresalen Lucas Paquetá, que le costó al club 35 millones de euros; Pedro y Samuel Lino, valorados en 17 millones cada uno; y Giorgian de Arrascaeta, cuyo pase vale 15 millones de euros. Los rojinegros vienen de ganarle 2-0 a Cusco en la altura (3.399 metros sobre el nivel del mar), y de vencer el domingo al Fluminense por 2-1 con doblete de Pedro por la Liga brasileña.