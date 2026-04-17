El boom de los carros chinos: dos de 10 que se compran en Colombia provienen del país asiático

En distintos rincones del mundo comienza a repetirse una escena: un vehículo chino aparece entre los más vendidos del mes, otro lidera el mercado de eléctricos y una nueva marca anuncia su entrada a otro país. En el otro lado de la moneda, los fabricantes tradicionales reportan pérdidas.
Es esta la nueva realidad del mercado automotor global, una donde China llegó para transformar los números en las ventas globales, incluida Latinoamérica.
Lo confirma también María Cristina Castro, gerente general de Autovardí, quien dice que “Latinoamérica ya es un mercado estratégico por su nivel de crecimiento y transición tecnológica. Actualmente, cerca de 15 de cada 100 vehículos vendidos en Colombia ya provienen de las fábricas chinas”.
Lo afirmado por Castro quiere decir que, aproximadamente, de 10 carros que se venden en Colombia, dos provienen de China, lo que marca la importancia del gigante asiático.
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