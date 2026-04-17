El boom de los carros chinos: dos de 10 que se compran en Colombia provienen del país asiático

En distintos rincones del mundo comienza a repetirse una escena: un vehículo chino aparece entre los más vendidos del mes, otro lidera el mercado de eléctricos y una nueva marca anuncia su entrada a otro país. En el otro lado de la moneda, los fabricantes tradicionales reportan pérdidas. Es esta la nueva realidad del mercado automotor global, una donde China llegó para transformar los números en las ventas globales, incluida Latinoamérica. Lo confirma también María Cristina Castro, gerente general de Autovardí, quien dice que “Latinoamérica ya es un mercado estratégico por su nivel de crecimiento y transición tecnológica. Actualmente, cerca de 15 de cada 100 vehículos vendidos en Colombia ya provienen de las fábricas chinas”. Lo afirmado por Castro quiere decir que, aproximadamente, de 10 carros que se venden en Colombia, dos provienen de China, lo que marca la importancia del gigante asiático. Le puede interesar: Tesla desata guerra de precios de carros eléctricos en Colombia; caídas de hasta $80 millones

Los números de China en el mercado de los vehículos

Las cifras del mercado chino lo dicen. Hoy es el mayor exportador de vehículos del mundo, con más de 8,3 millones de unidades enviadas al exterior en 2025. Además, concentra 35,6% de las ventas globales, según la Asociación China de Automóviles de Pasajeros. En 2019, el país exportaba apenas unos 700.000 vehículos. Lo están logrando con más de 100 marcas compitiendo dentro y fuera de China, que están concentradas en aproximadamente 19 grupos, según Felipe Munoz, analista internacional de Car Industry Analysis. “Su competitividad en precio, tecnología eléctrica y expansión comercial está consolidando una presencia creciente en el mercado, lo que sugiere una transformación permanente más que una tendencia temporal”, dijo Estuardo Pérez Lorenzana, gerente de mercadeo de Magma Automotive, representante de la marca china Dongfeng para Colombia. En cuanto a la región, Pérez explica que el auge de las marcas chinas en Latinoamérica es el inicio de un cambio estructural en la industria automotriz. “Aunque Colombia tiene potencial, en la región ya hay mercados más desarrollados en penetración de producto chino como México, Chile, Argentina, Perú y Ecuador”, agregó.

El avance de China en el mercado automotor global

¿Cómo lo están logrando? Felipe Munoz indicó que se debe a dos factores principalmente: por un lado, el ya mencionado, a su innovación y tecnología; y dos, por su agresiva competencia con los vehículos eléctricos. “Con los eléctricos están creciendo por fuera de China, también con híbridos enchufables y ahora los de rango extendido, ya que resultan mucho más competitivos que cualquier otro eléctrico con excepción de Tesla”, dijo Munoz. En ese contexto, uno de los principales jugadores en el mercado eléctrico es BYD. Su gerente en Colombia, Juan Luis Mesa, explica que el liderazgo chino en este nicho responde a un ecosistema completo: industria, infraestructura, políticas públicas y adopción masiva”. Lea más: Volkswagen sufre caída global en ventas: desplome en China y aranceles frenan al gigante alemán

Claves del éxito: tecnología, precio y estrategia global