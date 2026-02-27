DIM, incómodo por el arbitraje de la Liga, recibe a Bucaramanga en el Atanasio Girardot

El último partido del DIM en Liga estuvo pasado por una polémica arbitral. El central Jairo Mayorga agregó 7 minutos en el segundo tiempo. Cuando mostraron el tablero el marcador estaba empatado 1-1. Cuatro minutos después, Diego Moreno anotó el 2-1 que le daba la victoria al elenco antioqueño. Parecía todo consumado. El técnico del Poderoso, Alejandro Restrepo, ya estaba rumbo al camerino cuando Llaneros anotó el tanto que puso el 2-2 definitivo. Corría el minuto 9. Pensaron que, en la jugada previa, con la reposición cumplida, se terminaría el juego. No ocurrió. El central dejó seguir. Neider Ospina anotó. El técnico del DIM se molestó. Protestó de manera airada. Lo expulsaron. Didier Moreno, capitán del cuadro rojo, también mostró su molestia ante el colegiado. No es la primera vez que ocurre.

En ese encuentro, al Medellín le pitaron un penalti en contra que, en apariencia, no debía ser porque, cuando Esneyder Mena tocó la pelota con la mano dentro del área, estaba de espalda: el movimiento no fue “voluntario”.

¿Irrespeto de los árbitros?

Ante esos hechos, el cuadro rojo presentó una queja formal a la Federación Colombiana de Fútbol. Esta semana informaron que, además de los errores que consideran cometió el cuerpo arbitral en la cancha, hubo un comentario de uno de los miembros que consideraron irrespetuoso. “El Medellín es un club muy cansón, sigan de cansones, ustedes son muy cansones, sigan mandando carticas y quejas”, dijo uno de los miembros del cuerpo arbitral después del encuentro contra Llaneros, según manifestó el club en un comunicado. El elenco paisa también hizo un llamado para que la Comisión Arbitral fortalezca la transparencia y el proceso en la designación de los jueces para los partidos. El DIM es uno de los pocos equipos del fútbol colombiano que tiene, dentro de su grupo de trabajo, a un asesor arbitral.

¿El DIM presentó quejas formales?

Desde mayo de 2024, cuando Alfredo Arias era entrenador del club, el exárbitro profesional Adrián Vélez, que tuvo una carrera como juez de 14 años y contó con escarapela Fifa, asumió ese puesto. Además, fue designado como delegado del equipo en los partidos de Liga y copas internacionales. Por eso, por lo general, el club suele quejarse de decisiones arbitrales durante los partidos después de que en el banco ven la repetición de las jugadas en una tableta. También suelen presentar, de manera formal, comunicados en los que se quejan por las determinaciones que consideran incorrectas.

En noviembre de 2025, por ejemplo, el cuadro rojo emitió un comunicado en el que notificó que presentó una queja ante la Comisión Arbitral por una falta cometida por Didier Moreno a Baldomero Perlaza en un partido ante Junior que impidió una jugada de gol y no fue revisada por el VAR. También por la expulsión de Alejandro Restrepo por unas palabras “normales” al juez central de ese encuentro, así como un pisotón de Edwin Cardona a Daniel Londoño durante un clásico paisa que no fue analizado por el VAR.

¿Respaldo de los directivos del DIM?

La percepción que tienen dentro del club es la misma que poseen muchos hinchas: consideran que ha habido irregluaridades en decisiones. Por eso el grupo de “Los Históricos del DIM”, compuesto por Iván Darío Restrepo, Julio Roberto Gómez, Gustavo Jiménez, Jhon Maya, Javier Vergara y Diego Uribe, quienes participaron de la junta directiva entre 2012 y 2013, emitieron un comunicado previo al juego contra Bucaramanga, programado para este sábado (8:30 p.m.) en el Atanasio Girardot.

“La hinchada del Medellín se caracteriza por su fidelidad, su comportamiento respetuoso y su amor incondicional por el equipo. Acompañamos en cada estadio, alentamos en cada circunstancia y aceptamos con dignidad los resultados cuando son fruto del juego limpio. Lo que resulta profundamente doloroso es percibir que el esfuerzo dentro del campo no recibe el mismo trato justo por parte de quienes deben garantizarlo”, escribieron.

Este fin de semana, en el juego de la novena jornada del Apertura del 2026, el cuadro antioqueño buscará dejar atrás las “polémicas” arbitrales que lo han rodeado últimamente y conseguir, de nuevo, una victoria en la Liga que les permita seguir saneando su relación con la afición, que inició fragmentada por el flojo inicio de campaña que tuvieron este semestre. De los ocho partidos que han jugado en la Liga, los rojos solo ganaron contra Cúcuta. En los restantes sumaron cuatro igualdades y tres derrotas. Esperan, después de avanzar a tercera ronda de clasificación a los grupos de la Libertadores, donde enfrentarán a Juventud de Uruguay, empezar a remontar posiciones en la tabla del rentado local.

El último partido del DIM en Liga estuvo pasado por una polémica arbitral. El central Jairo Mayorga agregó 7 minutos en el segundo tiempo. Cuando mostraron el tablero el marcador estaba empatado 1-1. Cuatro minutos después, Diego Moreno anotó el 2-1 que le daba la victoria al elenco antioqueño. Parecía todo consumado. El técnico del Poderoso, Alejandro Restrepo, ya estaba rumbo al camerino cuando Llaneros anotó el tanto que puso el 2-2 definitivo. Corría el minuto 9. Pensaron que, en la jugada previa, con la reposición cumplida, se terminaría el juego. No ocurrió. El central dejó seguir. Neider Ospina anotó. El técnico del DIM se molestó. Protestó de manera airada. Lo expulsaron. Didier Moreno, capitán del cuadro rojo, también mostró su molestia ante el colegiado. No es la primera vez que ocurre. En ese encuentro, al Medellín le pitaron un penalti en contra que, en apariencia, no debía ser porque, cuando Esneyder Mena tocó la pelota con la mano dentro del área, estaba de espalda: el movimiento no fue “voluntario”.

Ante esos hechos, el cuadro rojo presentó una queja formal a la Federación Colombiana de Fútbol. Esta semana informaron que, además de los errores que consideran cometió el cuerpo arbitral en la cancha, hubo un comentario de uno de los miembros que consideraron irrespetuoso. “El Medellín es un club muy cansón, sigan de cansones, ustedes son muy cansones, sigan mandando carticas y quejas”, dijo uno de los miembros del cuerpo arbitral después del encuentro contra Llaneros, según manifestó el club en un comunicado. El elenco paisa también hizo un llamado para que la Comisión Arbitral fortalezca la transparencia y el proceso en la designación de los jueces para los partidos. El DIM es uno de los pocos equipos del fútbol colombiano que tiene, dentro de su grupo de trabajo, a un asesor arbitral.

Desde mayo de 2024, cuando Alfredo Arias era entrenador del club, el exárbitro profesional Adrián Vélez, que tuvo una carrera como juez de 14 años y contó con escarapela Fifa, asumió ese puesto. Además, fue designado como delegado del equipo en los partidos de Liga y copas internacionales. Por eso, por lo general, el club suele quejarse de decisiones arbitrales durante los partidos después de que en el banco ven la repetición de las jugadas en una tableta. También suelen presentar, de manera formal, comunicados en los que se quejan por las determinaciones que consideran incorrectas. En noviembre de 2025, por ejemplo, el cuadro rojo emitió un comunicado en el que notificó que presentó una queja ante la Comisión Arbitral por una falta cometida por Didier Moreno a Baldomero Perlaza en un partido ante Junior que impidió una jugada de gol y no fue revisada por el VAR. También por la expulsión de Alejandro Restrepo por unas palabras “normales” al juez central de ese encuentro, así como un pisotón de Edwin Cardona a Daniel Londoño durante un clásico paisa que no fue analizado por el VAR.